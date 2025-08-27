泡泡瑪特新品上線即秒殺　星星人受追捧！二手「隱藏版」溢價超6倍

▲泡泡瑪特旗下新IP「星星人」。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

泡泡瑪特近日上線的新品「星星人好夢氣象局系列」盲盒，引爆市場搶購潮。單個售價79元（人民幣，下同）、整盒474元的新品在上線後瞬間售罄，不僅導致官方小程式與多個電商平台一度出現卡頓，線下門市同樣出現供不應求的情況。由於現貨一盒難求，二手市場價格全面飆升，其中隱藏款更被炒到478元，溢價超過6倍，掀起消費者熱議。

《揚子晚報》報導，上述新品上線不久，泡泡瑪特官方小程序及各大電商平台渠道的庫存在數秒內售罄。由於瞬時流量過大，一些平台甚至出現卡頓和短暫崩潰的情況。不少用戶反饋：’購物車按鈕都還沒亮，就已經顯示沒貨了。

消費者劉女士抱怨道，她原本打算購買一盒新品，付款時卻顯示失敗，轉眼就售罄；另一名吳女士則說，她雖然定鬧鐘準時搶購，但頁面顯示排隊人數眾多，最後線上線下都沒能搶到。

隨著星星人系列在市場供不應求，二手市場價格也迅速翻倍。交易平台「千島APP」的資料顯示，整盒成交價已達1350元，單個盲盒均價150元，而隱藏款更高達478元，溢價超過6倍。有黃牛在購物群中直言，「星星人的熱度，和兩個月前LABUBU 3.0剛走紅時一模一樣瘋狂，很可能成為下一個爆款。」

面對市場哄抬價格的炒作行為，泡泡瑪特官方客服回應，公司並無專門管控二手市場高價轉售的政策，僅能建議消費者透過官方管道購買，並表示會將相關情況記錄反饋。

根據日前公佈的財報數據顯示，泡泡瑪特2025年上半年調整後淨利潤達47.1億元，同比大增 362.8%。星星人作為旗下增長最快的新銳IP之一，上半年營收已達3.9億元。

專家分析指出，年輕人願意為「萌經濟」與情緒價值買單，加上AI技術加持、社交傳播與供應鏈反應形成閉環，推動了新一波潮玩熱潮。