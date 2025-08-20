　
大陸 大陸焦點 特派現場

5cm迷你版LABUBU來了…可掛手機！　創辦人王寧親揭上架時間

▲迷你版LABUBU將於本週亮相。（圖／翻攝自微博）

▲迷你版LABUBU將於本週上架。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

泡泡瑪特（POP MART）董事長兼CEO王寧20日在2025中期業績發表會上驚喜透露，本週將發布首款迷你版LABUBU，大小約為5到8公分，按照原版本的比例縮小製作，將適合當作手機掛飾。相關消息一出，令粉絲們又驚又喜。

據《封面新聞》報導，王寧在會上從，胸口的口袋拿出一隻棕色的迷你版LABUBU，並表示未來LABUBU可能會適用於更加多元化的場景，「這週就要發布迷你版LABUBU，以前可能大家是掛在包上，但從下週開始，大家甚至可以掛在手機上。」

▲王寧在會上曬出迷你版LABUBU。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼5cm迷你版LABUBU來了。（圖／翻攝自微博）

▲▼5cm迷你版LABUBU來了。（圖／翻攝自微博）

▲王寧在會上曬出迷你版LABUBU。（圖／翻攝自微博，上同）

目前迷你版的官方價格尚未公告，網傳迷你LABUBU的單價可能約79元（人民幣，下同，約台幣332元），多數買家所期待的價格為59元（約台幣248元）。

相關消息引起網友熱議，「相信又是一個爆款」、「還挺適合掛在小包包上」、「別說真有點可愛」，也有人坦言，「已經膩了」、「資本韭菜」、「想想又要割韭菜了就開心啊」、「先把預售出貨了好不好啊」、「就是放大縮小改顏色，好寡淡的設計」、「變著法子，來回割」、「先把正常的品控做好吧」。

也有收藏家分析，二級市場提前炒作，參照同期泡泡瑪特新品（如MOKOKO吊飾）未發售已被炒至原價3至4倍（800元以上），迷你版Labubu或面臨相同風險。

▲泡泡瑪特線下門市。（圖／路透社）

▲泡泡瑪特線下門市。（圖／路透社）

報導指出，2025年上半年，泡泡瑪特在全球多個市場收入亮眼，其中，美洲市場收入22.65億元，同比增長1142.3%；亞太地區營收28.51億元，同比增長257.8%；歐洲及其他市場收入4.78億元，同比增長729.2%；中國本土市場貢獻82.83億元，同比增加135.2%。

報導還稱，泡泡瑪特共有13個藝術家IP營收突破億元，其中，5個IP收入超過10億元人民幣（約42億元新台幣），包括「THE MONSTERS」、MOLLY、SKULLPANDA、CRYBABY和DIMOO。Labubu憑藉獨特風格，在上半年收入中占比近35%，被視為全球潮玩市場的明星角色。

08/19 全台詐欺最新數據

泡泡瑪特半年營收超去年！Labubu系列漲幅668％ 5藝術家IP收入破42億

潮玩品牌泡泡瑪特昨（19）日公佈2025年上半年業績，營收達138.76億元（人民幣，下同），同比大增204.4%，已超去年全年總營收130.38億元。上半年公司毛利97.61億元，經營溢利60.44億元，歸母淨利潤45.74億元，均呈數倍增長。特別是Labubu所屬的「THE MONSTERS」系列，半年營收達48.14億元，同比勁增668%，成為全球最具熱度的潮玩IP之一。

它比LABUBU還火！泡泡瑪特新品已炒超3千元

Lisa化身粉紅Labubu

GODIVA推LABUBU聯名霜淇淋、奶昔

美潮玩店遭闖空門　目標竟是它

