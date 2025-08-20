　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

泡泡瑪特新品未開賣已炒超3000元！　黃牛：星星人比LABUBU還火

▲泡泡瑪特旗下IP星星人。（圖／翻攝自微博）

▲泡泡瑪特旗下IP星星人。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

泡泡瑪特（POP MART）近日公布新品預覽圖，其中包括LABUBU系列角色「MOKOKO」首款長掛鏈搪膠吊飾，以及近期熱度上升的人氣角色「星星人」夢境款。一名黃牛賣家表示，星星人部分款式甚至在開賣前，黃牛價已炒到800元（人民幣，下同，約台幣3367元），比多數LABUBU還紅。

▲黃牛表示，現在星星人比LABUBU還紅。（圖／翻攝自微博）

▲黃牛表示，現在星星人比LABUBU還紅。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，21日，泡泡瑪特將推出多款星星人、MOKOKO等多款新產品。然而，新品尚未正式發售，商品已在二手平台被炒至高價。不少買家直指，開賣後，價格炒至破千元的可能性極高，現在多數收藏買家，已經開始跟黃牛預訂了。

▲LABUBU系列角色MOKOKO新品。（圖／翻攝自微博）

▲▼泡泡瑪特新品星星人、MOKOKO沒賣已炒到800元人民幣。（圖／翻攝自微博）

▲▼拉布布系列角色MOKOKO新品。（圖／翻攝自微博）

▲▼拉布布系列角色MOKOKO新品。（圖／翻攝自微博）

▲LABUBU系列角色MOKOKO新品。（圖／翻攝自微博，上同）

某二手交易平台顯示，發售價為199元的「曬曬夏日系列-MOKOKO搪膠毛絨吊飾」，多名商家開出的代搶價格高達800元左右。一名商家稱，800元包搶到，目前已經訂出了9個。

另一款「星星人好夢氣象局系列-毛絨吊飾盲盒」，官方「端盒」（6個整盒購買）售價為474元，二手平台上多名商家開價在950元至1050元不等。不少賣家指出，星星人現在太紅了，比LABUBU還火。

▲星星人近期熱度提升。（圖／翻攝自微博）

▲星星人近期熱度提升。（圖／翻攝自微博）

也有人認為，LABUBU因供需市場懸殊逐漸減少，官方大量補貨，稀缺性下降，也讓黃牛價格下跌，而星星人則還未面臨LABUBU的亂象。

不少人指出， MOKOKO搪膠毛絨吊飾的粉嫩蝴蝶結造型，已吸引不少人等著購買，屆時開賣後的黃牛價格，肯定不會比星星人低太多，「一二三四代的價格持續升高，這個新品肯定不止800，甚至破千都在預料內。」

▲星星人新品好夢氣象局系列。（圖／翻攝自微博）

▲▼泡泡瑪特新品星星人、MOKOKO沒賣已炒到800元人民幣。（圖／翻攝自微博）

▲▼泡泡瑪特新品星星人、MOKOKO沒賣已炒到800元人民幣。（圖／翻攝自微博）

▲▼泡泡瑪特新品星星人、MOKOKO沒賣已炒到800元人民幣。（圖／翻攝自微博）

▲▼泡泡瑪特新品星星人、MOKOKO沒賣已炒到800元人民幣。（圖／翻攝自微博）

▲▼泡泡瑪特新品星星人、MOKOKO沒賣已炒到800元人民幣。（圖／翻攝自微博）

▲星星人新品好夢氣象局系列。（圖／翻攝自微博，上同）

針對此現象，泡泡瑪特官方客服回應，公司目前暫無專門政策管理此類新品上市前的高價炒作行為，建議消費者透過官方管道購買。同時表示，會記錄回饋此類情況，「未來將持續優化服務」。

欣賞BLACKPINK《DEADLINE》世界巡迴演唱會，不僅見到4位成員精彩歌舞表演、高規格的聲光秀，也像體驗一場時尚大秀。當中泰籍成員Lisa有知名造型師Brett Alan Nelson為她打理，每一套造型都是焦點，登上英國倫敦溫布利球場開唱時，Lisa穿著粉紅色Labubu露腰裝、腰際掛著特別改造版Labubu公仔表演，模樣可愛極了。

小孩討Labubu被拒！砸爆水晶燈…還有後續

