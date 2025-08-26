網傳鳥喝光電板紅水暴斃　環境部揪「AI假影片」報檢方追查

▲網傳「鳥喝了被太陽能板污染的水，立刻暴斃」是AI生成影片。（圖／取自台灣事實查核中心網站）



記者許敏溶／台北報導

近日網傳「小鳥喝光電板紅水後秒暴斃」影片引發熱議。環境部今（26日）表示，在第一時間就積極查證，經過專家進行比對，證實該影片是以人工智慧技術製作的假影片，內容與事實不符，已報請檢察機關追查來源，追究造假與散布不實訊息責任。

近日網路流傳一支「鳥喝了被光電板污染的水後立刻暴斃」影片，引發關注。環境部今天表示，已經證實為假影片，已報請檢察機關追查，追究造假及散布不實訊息之責任，也呼籲社會大眾，切勿輕信或轉傳未經查證的影片或訊息，以免造成不必要的恐慌與誤解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環境部說明，8月7日派員至嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池太陽能光電案場受損的塑膠浮具暫置場，操作過程及暫存場並未發現有紅色水流出，現地採樣檢測紅色水窪處水樣，現場檢測紅色水pH值為6.79，經檢測結果油脂及重金屬銅、鋅、鎳、鉛、鎘、總鉻、汞均未檢出，僅有砷檢測值為0.0535 mg/L，判定應為該農地既有潛勢值。

另雖檢測出化學需氧量(COD) 340 mg/L，研判為農地內既有的腐植土造成，腐植土內含腐植酸，因而造成紅色水現象。

▲網傳「小鳥喝光電板紅水後秒暴斃」影片，環境部證實是AI製作，將追究造假責任。（圖／記者許敏溶攝）

此外，環境部指出，部長彭啟明在8月16日親自進行現地視察，確認相關業者已依規定完成清除，現場並未發現廢棄光電板等廢棄物暫置情形及其他污染來源，且旁邊的農地僅有殘存稻梗，未曾有廢棄光電板暫置情形，也看到有類似紅褐色水質現象，證實為農地內既有的腐植土所造成，實與社會流傳謠言不符。

有關元昱公司尚未完成清除新庄滯洪池廢光電板，環境部表示，依據《廢棄物清理法》第71條規定，不依規定清除、處理廢棄物之事業或相關責任人，主管機關得命其限期清理；屆期未清除者，將由主管機關代為清理並向其求償，必要時得移送強制執行，並得聲請假扣押、假處分以保障公共利益。

目前元昱公司已依規定向地方單位提出清理計畫書，正由主管機關審核中。