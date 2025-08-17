環境部「災後復原南部辦公室」　優先處理石棉瓦清運及光電場重建

▲環境部「災後復原南部辦公室」揭牌，由環境部長彭啓明與嘉義縣長翁章梁主持 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

環境部昨16日在嘉義縣環境保護局成立「環境部災後復原南部辦公室」，環境部長彭啓明與嘉義縣長翁章梁主持揭牌儀式，彭啟明表示，接下來將優先完成「損壞光電板後續處理」、「石棉瓦清理」及「廢棄物清運」3大任務。

環境部常務次長沈志修將擔任辦公室主任，資源循環署林健三副署長擔任副主任，作為災後環境復原指揮中心，完成災後廢棄物清理及環境復原工作。

環境部表示，辦公室可支援地方政府，包括緊急通報、調度及聯繫相關單位，盡快完成災後廢棄物清運（石綿、太陽能光電設施、一般廢棄物、營建混合物等），落實分類、清運與後端處理，巡查人員也會到廢棄物暫置場巡查及回報，防範登革熱病媒蚊孳生。

彭啓明表示，風災產生的廢棄物量相當於平時半年的份量，將優先處理光電板、石綿瓦與一般廢棄物清理。新溫滯洪池光電板已大致清理完畢，也針對違規業者開罰，接下來會追蹤業者改善進度。

石綿瓦預估要2至3個月處理，部分民宅因產權、空屋問題而影響清除速度，中央將持續追蹤，目標在半年內完成；嘉義縣環保局、台南市環保局已在災後立刻展開一般廢棄物清運作業，環境部將持續支援調度。

彭啓明也說，迄今已對滯洪池水質進行3次檢測，皆無重金屬或其他污染，後續會持續監測，而廢棄物堆置容易孳生病媒蚊，已要求地方環保局提送完整清理計畫。

南部辦公室至少會運作半年，目前規劃進駐4人，結合中央與地方力量加速復原，妥善解決石綿瓦問題並協助光電場重建。

翁章梁指出，立法院通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」，南部辦公室設立後能加速資源調度與決策，也能及時現勘當地狀況並提出適當決策，有這個辦公室就能讓復原作業更迅速。