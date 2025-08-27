色狼尿遁落跑辯「不知道逃跑有罪」　6分鐘代價要關3個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）是涉犯妨害風化罪與強制猥褻罪的通緝犯，今年4月間落網之後，他竟趁警員不注意撞開安全門逃跑，但只跑了400公尺就又被逮住。雖然阿哲辯稱「我不知道逃跑有罪」，但未獲得高雄地院法官採信，日前仍被依法判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲阿哲落網之後企圖逃跑，但只跑了400公尺就被警方抓住。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲先前因涉犯妨害風化罪與強制猥褻罪遭到通緝，警方在今年4月21日依法將他逮捕，但落網隔日中午，他以要上廁所為由，趁著警員不注意時，用身體撞開警員及安全門逃跑，但只跑了400公尺就被抓住，全程大約6分鐘。

阿哲辯稱，「我不知道逃跑有罪。」不過，高雄地院法官認為，刑法將依法逮捕、拘禁之人脫逃列入處罰，已有數十年之久，阿哲顯然是空言辯稱不懂法律，進而想要阻卻罪責，因此不採信他的說詞。

法官表示，阿哲雖然已經著手脫逃，但在場警員立刻追上去阻攔，他還未達到獲得自由的程度便被逮捕，應當屬於未遂階段，考量到他犯後僅坦承客觀犯行、否認主觀犯意，最終依犯依法逮捕之人脫逃未遂罪，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

至於險些讓通緝犯跑了的警員，被認定涉及過失縱放人犯罪嫌，最終獲得檢方緩起訴處分。