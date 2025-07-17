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社會 社會焦點 保障人權

人夫外遇簽200萬元協議「每周煮飯2天」　簽完秒離家

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿哲（化名）被妻子指控與女業務員小花（化名）發生婚外情，夫妻倆曾簽署協議書，約定若阿哲再與小花聯繫或外宿，就要賠償200萬元違約金，而且他一周還要負責煮飯2天；結果簽完協議書之後，他便離家不歸，因而被妻子一狀告上法院。高雄地院法官審理之後，判阿哲應賠償妻子61萬元較為適當。

▲▼烹飪,料理,燉煮,煨煮,烹煮,鍋,湯,。（圖／CFP）

▲人妻抓包丈夫阿哲外遇，雙方簽下協議書，約好丈夫每周必須煮飯2天。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫阿哲自2023年年初開始經常外出不歸，後來被她抓包外遇，雙方在同年4月簽立一份協議書，約定阿哲必須和小花分手，且不得再聯繫或外宿，若違反規定，就要賠償200萬元違約金；除此之外，協議書中也載明，阿哲必須每周煮飯2天，每個月支付3萬元生活費給她。

然而，阿哲在簽完協議書之後，便離家不歸，還把家具搬光光，經人妻溝通聯繫，才買了一台冰箱送回來，沒想到冰箱的保證書上竟然留有小花的手機號碼，人妻這才驚覺阿哲離家後又與小花聯繫上了，憤而決定對阿哲提告求償200萬元違約金及51萬元生活費，共計251萬元。

對於妻子的控訴，阿哲辯稱，他和小花只是單純的客戶關係，因為新住處有購買家電的需求，才會使用對方的會員卡；他還反控妻子會在半夜跑去當陪酒女郎，甚至對他家暴，他完全不知道有那份協議書存在。

不過，高雄地院法官將該份協議書送交法務部調查局進行筆跡鑑定，確認協議書上的簽名是阿哲所書寫，因而認定阿哲的確有簽署協議書，經考量雙方的狀況之後，最終判阿哲應賠償妻子10萬元違約金及51萬元生活費，總計61萬元，全案仍可上訴。

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