「無聊拿西瓜刀來玩」　高雄男當街持刀追友下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）今年6月間和朋友聚會時，竟在公共場所手持西瓜刀追逐嬉鬧，嚇壞路過民眾；他到案之後聲稱，當時是因為無聊，才會拿放在機車上的西瓜刀出來玩。高雄地院簡易庭法官日前審理之後，依違反社會秩序維護法，判處阿哲罰鍰3000元。

▲阿哲在路上手持西瓜刀與朋友嬉鬧，因而挨罰。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿哲今年6月在高雄市某地區與友人碰面，卻當街拿出一把西瓜刀，並與友追逐嬉鬧，造成路過民眾恐慌並報警，他也因此被警方依涉嫌違反社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，移請法院裁處。

阿哲雖然坦承有做出上述行為，但他強調，購買西瓜刀是為了切西瓜，事發當日他和朋友聊天、玩耍，因為無聊，才會把放在機車上的西瓜刀出來玩。

然而，高雄地院簡易庭法官認為，阿哲持有的西瓜刀，刀刃為金屬製品，十分堅硬且鋒利，若朝人揮砍，足以傷人性命，確實屬於具有殺傷力的器械，而且事發地點是一般人都可以任意出入的街頭，並非販賣水果的場所，應當沒有使用西瓜刀的必要。

法官表示，阿哲無正當理由持西瓜刀在公共場所嬉鬧，造成他人恐慌，客觀上具有妨害社會安寧秩序及危害社會大眾生命安全之虞，確實違反社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，最終判處他罰鍰3000元，全案仍可抗告。