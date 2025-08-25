　
大陸 大陸焦點 特派現場

女護士高鐵站狂奔！忍痛咬掉穿戴甲救人　陸網大讚：人美心善良

記者魏有德／綜合報導

大陸高鐵南京南站12日突發一名旅客在站內倒地不起抽搐的意外事件，此時，一名身穿黑色細肩帶洋裝的女子在廣播尋求支援的情況下飛奔而至，她還忍痛咬掉手上的穿戴甲，方便清除倒地者的口腔異物，過程全被目擊者和蒐證員警拍下。影片在陸網傳開後，網友們紛紛大讚，「人美心善良」；「平凡的天使」。

▲在高鐵站飛奔救人的女護士李夢旖。（圖／翻攝微博）

▲在高鐵站飛奔救人的女護士李夢旖。（圖／翻攝微博，下同）

據了解，這名女子是廣東粵北人民醫院耳鼻喉科的護士李夢旖，她當時正帶著一對兒女等待最後一班開往蘇州的高鐵列車，當她聽到站內廣播響起「有旅客突發疾病，急需醫護人員」時，將背包一塞給兒子，只留下一句，「等我回來！」便朝著事發檢票口飛奔而去。

▲在高鐵站飛奔救人的女護士李夢旖。（圖／翻攝微博）

李夢旖事後透露，當時距離檢票時間僅剩不到半小時，她身處A21檢票口，要穿越整個南京南站才能到達A4檢票口，加上她獨自帶著年幼的兒女，若趕去施救，必然無法照看他們，「最後一班高鐵、
一對年幼的兒女和急需救援的生命，一度讓她產生猶豫。」

不過，為了救命，飛奔趕赴現場的李夢旖發現這名旅客已癱倒在地，看到他「嘴巴被咬爛，一灘血從嘴角流出」，李夢旖憑藉多年的臨床經驗，結合病患高速跳動的脈搏，馬上判斷出患者是癲癇症發作。

▲在高鐵站飛奔救人的女護士李夢旖。（圖／翻攝微博）

為了搶救過程中不傷及癲癇男子，李夢旖將戒指脫下，穿戴甲直接用嘴咬掉，在300秒內全力救人，也讓男子逐漸恢復意識，待患者恢復正常和救護細節交代給旁邊的工作人員後，李夢旖開始逆著人流狂奔回檢票口時，距離停止檢票不到兩分鐘。讓她深感欣慰和安心的是，孩子們已在工作人員的協助下平安抵達檢票口，等待著她的歸來。

事後，李夢旖回憶稱，兒子和女兒對她說了一句話，「媽媽，你真的好偉大，你是我們一輩子的驕傲。」讓她覺得，「這件事非常值得。」

【可愛爆擊❤️】‍1歲娃想吃香蕉！奶音萌喊：像猴子一樣

