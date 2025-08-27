川普開除Fed聯準會理事　她不甩反噹：無權這麼做

▲美國聯準會理事庫克（Lisa D. Cook）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布試圖解除聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）職務。對此庫克公開反擊，堅稱川普無權干涉聯準會的獨立性，並強調自己不會辭職。

川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）指控庫克謊報房貸文件，並宣布即刻解雇她。然而，庫克透過律師羅艾爾（Abbe Lowell）發聲，強調這項行動毫無法律依據。她指出，根據美國法律，聯準會官員只有在違法或怠忽職守等「正當理由」下才可被免職，而川普的指控並不符合這些標準。

川普此舉也引發了法律與政治的交鋒。儘管最高法院先前允許川普解雇其他獨立機構成員，但在裁決中明確排除了聯準會，顯示其特殊地位。羅艾爾則誓言將採取法律行動，阻止這場「非法干預」。這使得川普的強硬姿態陷入法律灰色地帶，與聯準會的制度獨立性形成鮮明衝突。

這場事件不僅是川普與庫克之間的爭議，更折射出美國金融機構獨立性與政治權力的博弈。川普的行動是否會動搖聯準會的自主性，庫克能否守住法律底線，成為各方關注的焦點。隨著情勢升溫，這場風波可能帶來更大範圍的影響，牽動美國金融與政治格局。