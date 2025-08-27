　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日韓家屬苦等83年！長生海底煤礦悲劇183死　打撈發現多具勞工遺骸

日韓家屬苦等83年！長生海底煤礦悲劇183死　打撈發現多具勞工遺骸

▲26日水下調查中又發現一具頭骨，初步判斷無須鑑定即可確認為人類遺骸。（翻攝自@kin_kim）

圖文／鏡週刊

日本山口縣宇部市的長生海底煤礦在朝鮮日治時期的1920年開工，1942年2月3日因太平洋戰爭下採煤過度，海底坑道漏水引發水淹事故，造成136名朝鮮人與47名日本人共183人罹難。事故後，未及回收屍體的煤礦即被封閉，對遇難者的善後與事故真相調查仍無進展，直至去年由民間團體籌措資金，展開挖掘，如今終於傳來好消息。

2004年韓日首腦會談時，南韓前總統盧武鉉曾要求當時的日本首相小泉純一郎查明事故真相並挖掘遺骸，但日方以「淹沒位置與深度不明確」為由，拒絕展開調查。去年9月起，韓日民間團體透過眾籌籌集資金，在海邊進行地面作業，於地下4米處發現長2.2米、寬1.6米的海底隧道入口，潛水員進入坑道展開調查，正式開始遺骸發掘。

過去83年間，長生煤礦中被強制動員的朝鮮工人遺骸始終深埋海底。今年8月初又在海上進入煤礦的過程中確認了可接近事故現場的出入口，位置與當時記錄相符，距離遇難者的作業區並不遠。隨後展開的調查陸續傳出成果。

《KBS》報導，日本民間團體「長生煤礦水淹事故記載團體」下午在事故現場發現3件疑似人體骨骼，包括一根大腿骨，長度分別為42公分、29公分與23公分。韓國潛水員在水中調查時，還同時找到了長靴等犧牲者遺物，推測至少4名遇難者遺骸可能散落於現場，並已將發現通報警方，計畫進行DNA檢測。

日韓家屬苦等83年！長生海底煤礦悲劇183死　打撈發現多具勞工遺骸

▲25日下午在事故現場發現3件疑似人體骨骼。（翻攝自@Chouseikizamu）

韓國民間團體「長生煤礦罹難者歸來推進會」26日再度發表聲明，表示下午於水下調查中又發現一具頭骨，初步判斷無須鑑定即可確認為人類遺骸。潛水員指出，由於坑道內水質混濁，實際遺骸數量恐怕遠超目前發現的部分。現場調查人員也透露，頭骨一半埋於泥土中，旁邊甚至還有疑似穿著衣物平躺的物體。相關遺骸將移交警方進行鑑定。

自去年展開水下調查以來進展有限，但在連續兩日發現遺骸後，民間團體認為已進入新階段。「推進會」代表崔奉泰強調，經日韓民間團體努力，等待海底83年的遺骨終於重見天日；然而，接下來涉及136名朝鮮人與47名日本人的DNA檢驗、尋找遺屬與遺骸歸還等工作，已非民間團體能負擔，呼籲韓日政府應立即出面成立「韓日遺骨協議體」，共同負責後續處理，為歷史傷痕找到出路。

《韓聯社》報導，日本政府態度仍舊消極。包括「長生煤礦水淹事故記載團體」在內的民間團體多次向政府請求支援，但日方始終以遺骸埋藏位置不明、現場安全性不足為由拒絕介入。厚生勞動大臣福岡資麿今也在記者會上表示，尚未獲得新意見，因此日本政府不會推進相關財政支援。


更多鏡週刊報導
有片／中國女像中邪揪小弟弟玩遊戲　亮刀發狂鬼吼！「肌肉鍾馗」當街壓制
中國人不打中國人？媽媽訂4000元蒸螃蟹送錯家　鄰居收到吃光被拖行爆打
AI作弊猖獗！4份履歷就有1份假的　Google執行長宣布恢復「實體面試」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王思佳化妝師吳阿志驟逝！　親哥曝離世原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日韓家屬苦等83年！長生海底煤礦悲劇183死　打撈發現多具勞工遺骸

俄21歲女「粗黃瓜卡體內」肛門痙攣　醫拔出傻眼：誰咬了一口

國際火線／對AI預言的神作:《2001太空漫遊》

美鳳凰城遭「巨型沙塵暴」吞噬！白天秒變黑夜　7.7萬戶停電慘況曝

抖音正妹下海2年「突宣布引退」　AV達人曝原因

日J級偶像老街「內衣外穿」炎上　經紀公司：若是小奶會被批評嗎

媽媽訂外送「4000元蒸螃蟹」送錯家！　鄰居吃光遭暴打

在「地球最歡樂的地方」工作竟是惡夢！　前員工曝殘酷真相

美女醫曝年輕祕訣！「每天％％」1周至少4次：紓壓又減少皺紋

日本自駕遊當心！停車場「單日最高收費」藏地雷　恐被多收錢

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

【根本沒人啊！】病房半夜響起呼喚鈴聲...護理師推門卻傻眼

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【蝙蝠洞奪命車禍】聯結車對撞小客車！ 大車司機當場沒了

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

日韓家屬苦等83年！長生海底煤礦悲劇183死　打撈發現多具勞工遺骸

俄21歲女「粗黃瓜卡體內」肛門痙攣　醫拔出傻眼：誰咬了一口

國際火線／對AI預言的神作:《2001太空漫遊》

美鳳凰城遭「巨型沙塵暴」吞噬！白天秒變黑夜　7.7萬戶停電慘況曝

抖音正妹下海2年「突宣布引退」　AV達人曝原因

日J級偶像老街「內衣外穿」炎上　經紀公司：若是小奶會被批評嗎

媽媽訂外送「4000元蒸螃蟹」送錯家！　鄰居吃光遭暴打

在「地球最歡樂的地方」工作竟是惡夢！　前員工曝殘酷真相

美女醫曝年輕祕訣！「每天％％」1周至少4次：紓壓又減少皺紋

日本自駕遊當心！停車場「單日最高收費」藏地雷　恐被多收錢

快訊／泰勒絲宣布結婚！　情定球星男友：你的英文老師和體育老師要結婚囉

日韓家屬苦等83年！長生海底煤礦悲劇183死　打撈發現多具勞工遺骸

陳玉珍談核廢料「可放金門二膽島」　核安會回應了

政大新生入住宿舍「純獄風」崩潰　媽媽也傻眼陪清！校方回應

俄21歲女「粗黃瓜卡體內」肛門痙攣　醫拔出傻眼：誰咬了一口

鄭愷被爆不爽「小姨子買35萬名牌包」怒停卡　工作室火速發聲

快訊／「小英男孩」貪污！收黑錢幫業者喬電　凌晨收押禁見

台北戰神交流賽慘輸滋賀湖泊32分　魏芃禾首秀迎震撼教育

快訊／蘋果iPhone 17發表會時間出爐！主題Awe dropping果粉狂喜

國際火線／對AI預言的神作:《2001太空漫遊》

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

國際熱門新聞

日偶像內衣外露炎上　經紀公司：若小奶會被罵嗎

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

抖音正妹下海2年　突宣布引退

媽媽訂外送「4000元蒸螃蟹」送錯家！鄰居吃光遭暴打

在「地球最歡樂的地方」工作竟是惡夢！　前員工曝殘酷真相

美女醫曝年輕祕訣！「每天％％」1周至少4次

65歲美魔女被誤認是「孫女的姊妹」！

日本「奪命平交道」確定重修！2陸女等紅燈遭撞死

俄女「粗黃瓜卡體內」　醫拔出傻眼：誰咬了一口

美鳳凰城遭沙塵暴吞噬！7.7萬戶停電慘況曝

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

睡太久更致命　女性「1睡法」死亡風險暴增

全球最安全國家出爐！冰島「連17年稱霸」

劍魚重創越南北部！河內「水淹車頂」交通全癱瘓

更多熱門

相關新聞

日男西門町舉五星旗　矢板明夫酸

日男西門町舉五星旗　矢板明夫酸

社群平台昨（24）日流傳2名日本籍男子於台北市西門町持中國國旗還拍攝影片，並發表「台灣是中國的」等言論，對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫說，「這和前幾天申請抖音帳號的某台灣肌肉男是同類」。

平民阿伯手抄股價　50年滾億元

平民阿伯手抄股價　50年滾億元

鴻海低調布新局　38億打造高雄電車基地

鴻海低調布新局　38億打造高雄電車基地

藍白黨團將換血　綠委陷集體焦慮

藍白黨團將換血　綠委陷集體焦慮

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

關鍵字：

鏡週刊長生煤礦長生海底煤礦

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

薔薔宣布開除元老員工

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

王思佳化妝師吳阿志驟逝　親哥曝離世原因

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

《花甲》劇組台南出車禍！電視台回應

日偶像內衣外露炎上　經紀公司：若小奶會被罵嗎

通緝犯遭轟16槍奪命　女警曾欠他百萬

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

男友「15分鐘→超持久」她崩潰！妹子們共鳴

即／新北回收場大火！異味飄2區

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面