社會 社會焦點 保障人權

2日男西門町揮五星旗　矢板明夫：和「某台灣肌肉男」同類

2日男西門町舉五星旗舔共，移民署依法強制將日男驅逐出國。（移民署提供）

▲2日男西門町舉五星旗舔共，移民署依法強制將日男驅逐出國。（圖／移民署提供）

圖文／鏡週刊

社群平台昨（24）日流傳2名日本籍男子於台北市西門町持中國國旗還拍攝影片，並發表「台灣是中國的」等言論，對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫說，「這和前幾天申請抖音帳號的某台灣肌肉男是同類」。

近期有2名日籍男子在台北市西門町商圈舉中國國旗並稱「台灣是中國的」。移民署獲報後展開調查，認定2人涉犯入出國及移民法「有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞」規定，已強制驅逐出境並禁止再入境。

矢板明夫指出，據了解，這2名日籍男子都是網紅，1人是台人日配，1人則是中配子女。兩人日前在西門町商圈鬧區舉中國國旗、持麥克風自我介紹，不斷稱「我們很喜歡中國」「台灣是中國的」。

「我個人對這兩位日籍男子的行為，感到遺憾」，矢板明夫指出，前2天，日本的社會活動人士平野雨龍剛剛訪問過台灣，參加了多場活動，到處強調「中國對台灣日本的威脅」。可見，日本既有憂國憂民的有識之士，也有不明事理、嘩眾取寵的人物。

矢板明夫表示，這2位所謂的日本網紅，其實都是在抖音等中文平台上，面對中國觀眾博取流量的。他們之所以專程跑到西門町拍攝影片、故意冒犯台灣，其目的就是為了多掙一些人民幣，「這和前幾天申請抖音帳號的某台灣肌肉男是同類。也和數月前在日本靖國神社門口撒尿拍片的中國網紅一樣，都是為了賺錢而不擇手段之人」。

「這些人沒有什麼理想，同時也很膽小」，矢板明夫表示，他們絕不敢跑到北京街頭拍有政治訴求的影片，因為他們知道共產黨的鐵拳是不會饒恕他們的，「我在媒體界觀察了多年，這種只顧眼前的流量，製造各種事端、惡意炒作的人有很多，但他們都走不長久，所以大家不用太在乎他們，這種人過不久就會消失的」。


誇張！2日男西門町舉五星旗喊「台灣是中國的」　移民署：依法強制驅逐出國
日人持中國國旗拍「台灣是中國的」影片　移民署依法強制驅逐出國
請盧秀燕三思！　朱立倫曝：黨內聲音期望2028人選與黨主席能一致

08/25 全台詐欺最新數據

508 1 8049 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「小英男孩」6天前還提告！　壯碩身材成焦點
美規車零關稅「台灣港塞逾3萬輛新車」　舊換新加碼8月買氣更結
獨／打完哈欠猝死超商前！警界退休才2年...暖心事蹟曝
失智症10大警訊　降風險方式一次看
熱爆！他買不二坊癱軟倒地　拒送醫繼續排
沖繩租車底盤刮傷「被討6萬元賠償」！人妻傻眼認了：少買1保險
午後中南部防局部大雨　熱帶低壓周末影響全台水氣增
每3戶就有1戶滯銷！　全台賣壓最重10大重劃區出列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

