2日男西門町揮五星旗　矢板明夫：和「某台灣肌肉男」同類

▲2日男西門町舉五星旗舔共，移民署依法強制將日男驅逐出國。（圖／移民署提供）

圖文／鏡週刊

社群平台昨（24）日流傳2名日本籍男子於台北市西門町持中國國旗還拍攝影片，並發表「台灣是中國的」等言論，對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫說，「這和前幾天申請抖音帳號的某台灣肌肉男是同類」。

近期有2名日籍男子在台北市西門町商圈舉中國國旗並稱「台灣是中國的」。移民署獲報後展開調查，認定2人涉犯入出國及移民法「有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞」規定，已強制驅逐出境並禁止再入境。

矢板明夫指出，據了解，這2名日籍男子都是網紅，1人是台人日配，1人則是中配子女。兩人日前在西門町商圈鬧區舉中國國旗、持麥克風自我介紹，不斷稱「我們很喜歡中國」「台灣是中國的」。

「我個人對這兩位日籍男子的行為，感到遺憾」，矢板明夫指出，前2天，日本的社會活動人士平野雨龍剛剛訪問過台灣，參加了多場活動，到處強調「中國對台灣日本的威脅」。可見，日本既有憂國憂民的有識之士，也有不明事理、嘩眾取寵的人物。

矢板明夫表示，這2位所謂的日本網紅，其實都是在抖音等中文平台上，面對中國觀眾博取流量的。他們之所以專程跑到西門町拍攝影片、故意冒犯台灣，其目的就是為了多掙一些人民幣，「這和前幾天申請抖音帳號的某台灣肌肉男是同類。也和數月前在日本靖國神社門口撒尿拍片的中國網紅一樣，都是為了賺錢而不擇手段之人」。

「這些人沒有什麼理想，同時也很膽小」，矢板明夫表示，他們絕不敢跑到北京街頭拍有政治訴求的影片，因為他們知道共產黨的鐵拳是不會饒恕他們的，「我在媒體界觀察了多年，這種只顧眼前的流量，製造各種事端、惡意炒作的人有很多，但他們都走不長久，所以大家不用太在乎他們，這種人過不久就會消失的」。



