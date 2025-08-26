　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白黨團將換血　綠委陷集體焦慮

柯建銘領導黨團超過20年，經驗與智識深受倚賴。

▲柯建銘領導黨團超過20年，經驗與智識深受倚賴。

圖文／鏡週刊

兩波大罷免投票，結果均未通過，從成案的31：0，到投票遭多數民意否決，也讓綠營執政面臨重大衝擊，大部分綠委在826首波投票後，顧慮仍有第二波投票與公投，不約而同維持緘默，直到823投票結束後，才陸續發聲呼籲黨內檢討，黨團幹部更紛紛表態去職，決策機制面臨變革。

面對國民黨重新整隊改選主席、藍黨鞭也可能交班，新會期恐怕來勢洶洶，民進黨對於己方團隊狀況焦慮不已。

「黨團就是對外對立、對內壓抑。」一名中部綠委說，這屆民進黨團是少數，卻希望主導議事，對在野黨提案寸土不讓；同時黨團希望綠委「別給行政院添麻煩」，很多事涉資源分配的提案都被要求撤案，例如近來討論《韌性特別條例》，適逢南部風災水患，幾個南部立委想提修正案爭取災後重建經費，黨團不允許，要不是後來有《風災特別條例》，這些南部委員真的很難跟選民交代。

這名綠委說，委員提案權屢受黨團限制，議題發言權自然被在野黨拿走，當然柯建銘有宏大戰略觀，認為國家的錢應該被更好地統籌運用，不該被里長退職金、老農津貼、禁伐補償或普發現金瓜分，這樣的想法固然沒錯，但站在區域立委角度來看，國民黨競相提案，綠委卻什麼成績都拿不出來，難怪大家的怨懟持續積累，終在大罷免後爆發。

蘇貞昌任閣揆時執行力、決斷力至今仍為黨內稱道。

▲蘇貞昌任閣揆時執行力、決斷力至今仍為黨內稱道。

儘管黨團改革的呼聲高，但也不只一名綠委私下為柯建銘緩頰。本刊掌握，在20日的擴大高層會議中，就有黨團成員替柯建銘說話，指柯在726大罷免投票後態度有所轉變，重新開始主動打電話給在野黨幹部，進行朝野協商前的溝通，在協商時的身段也變軟，看到柯這樣的轉變令人不捨。

「現在民進黨的問題不是抓一個戰犯就可以解決。」一名黨團成員坦言，柯建銘20幾年來帶領黨團打仗，他能這麼長時間擔任大黨鞭，是基於真才實學以及耐煩個性，親力親為地細緻討論為國家建立許多典章制度，也替民進黨執政做出重大貢獻，柯的多數決策不是出於私心，因此才能服眾，黨內許多人跟他互動也有情感，亦蒙柯的栽培，只是如今時局與黨內氣氛已不同以往。

一北部立委則說，問題不只是黨團的領導，行政立法的溝通也很有問題，過去民進黨在國會多數，行政院可以站在二線讓黨團處理朝野攻防，但現在國會變少數，黨團仍在第一線衝，行政院樂得輕鬆，立委們要打仗，卻不清楚政策來龍去脈、就算拿到資料也有時間差，大家常有不知為何而戰的無力感，「我們像白癡一樣在那邊演半天，最後發現行政院根本不是要這樣」。


