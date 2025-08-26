　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

針對明顯違憲法案聲請暫時處分　行政院：避免憲政秩序遭損害

▲▼行政院,中華民國政府機關。（圖／記者季相儒攝）

▲行政院。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

行政院日前通過115年度總預算案，但志願役加薪、提高警察人員所得替代率等預算，以有違憲疑慮暫緩編列，遭在野黨批評未依法編列預算。對此，行政院今（26日）指出，面對相關法案，針對明顯違憲法案聲請暫時處分，並循35年前的前例聲請釋憲，是為避免憲政秩序遭到損害。

行政院發言人李慧芝今（26日）表示，行政院與立法院都是憲政機關，都有守護憲法的義務；當立法院重蹈35年前的覆轍，違反憲法規定要求行政院編列違憲預算時，行政院自然有守護憲法的義務。

李慧芝強調，行政院依照憲法有預算編列權與執行權，在憲法賦予的權限範圍內，亦有預算編列與執行上衡量與審酌的權力，以追求合憲秩序的最佳實現。因此，對於有明顯違憲疑慮的法律，自應以憲法為最上位基礎，追求法律之執行結果能不違憲的目標。

李慧芝說，目前因為行政院已就相關有明顯違憲法案聲請暫時處分，並循35年前的前例聲請釋憲，所以擬定暫待憲法法庭裁決後再予編列預算的方式，面對相關法案，以避免憲政秩序遭到不可回復之損害。

李慧芝日前舉例，35年前以國民黨為多數的立法院，也曾作出決議要求行政院「在七十九年度再加發半個月公教人員年終工作獎金，以激勵士氣，其預算再行追加」，同為國民黨的行政院李煥前院長在1990年2月10日向司法院大法官聲請釋憲，最終大法官做出第264號解釋，明白指出立法院的決議是「就預算案為增加支出之提議」，違反憲法第70條的規定，因此認定與憲法規定牴觸，宣告違憲。

08/25 全台詐欺最新數據

傳邱泰源已打包辦公室　衛福部駁：絕無此事

傳邱泰源已打包辦公室　衛福部駁：絕無此事

第二波大罷免結束後，賴清德總統宣布啟動必要人事改組，衛福部長邱泰源遭屢遭點名下台，下午更傳出已開始打包辦公室，還傳出將由次長呂建德將暫代部長。衛福部今（26）日晚間針對部長打包回應「絕無此事」，另也澄清呂建德代理部長一事為空穴來風，盼有心人士勿見縫插針、散布不實資訊。

為口誤致歉卻被超譯　卓榮泰舉4例點名藍白：預算確實有很多被刪除

為口誤致歉卻被超譯　卓榮泰舉4例點名藍白：預算確實有很多被刪除

114年總預算追加878億　卓榮泰：不會增加債務

114年總預算追加878億　卓榮泰：不會增加債務

卓榮泰：關稅會有影響「不會犧牲特定產業」

卓榮泰：關稅會有影響「不會犧牲特定產業」

關稅戰無產業被犧牲？　林岱樺酸爆鄭麗君

關稅戰無產業被犧牲？　林岱樺酸爆鄭麗君

行政院

