為口誤致歉卻被超譯　卓榮泰舉4例點名藍白：預算確實有很多被刪除

▲行政院長卓榮泰26日赴立院進行專案報告，並接受立委質詢。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（26日）赴立法院針對114年度追加預算報告並備詢，國民黨立委王鴻薇質詢時，質疑先前有部會造謠藍白亂刪預算；卓表示，當初有些是凍結預算，但論述時誤說為刪除，他對此表達道歉。卓榮泰在臉書表示，有部分人士超譯成「在野黨沒有亂刪預算，行政院為此道歉」，指該解釋絕非他要表達的，直言確實有很多是刪除的。

卓榮泰今透過臉書解釋，早上有委員質詢他時提到一些被凍結的個別計畫預算，曾被行政團隊成員誤講成被刪除，他當下回應的是「報告委員，如果是因為凍結而誤說為刪除，那這一點我表示道歉，但是凍結之後有回復的部分，我也表示感謝」，也強調「不是造謠，確實有很多是刪除的」。

對於有部分人士超譯成「在野黨沒有亂刪預算，行政院為此道歉」，卓榮泰說，這樣解釋絕非他要表達的意思。

卓榮泰指出，今年中央政府總預算被刪減2076億，以近3年平均來看高達6倍，這是事實；特定機關與項目不合理的被集中刪凍，這是事實；又例如，國外旅費及出國教育訓練費被通刪比率達60% ，而影響行政機關運作，這也是事實；還有預算刪的比編得多、刪過頭的情況，這也是事實。

卓榮泰說，預算是刪還是凍，如果行政團隊成員真的有講不精確的地方當然必須更正，這是行政機關的責任，「但確實有被刪多少、凍多少的事實，也不該被扭曲」。

行政院發言人李慧芝也表示，該內容為立委斷章取義，這是卓院長回應質詢原義遭到曲解，當時卓院長僅是就部會首長可能出現的口誤表示歉意，也明確補充「並不是造謠，確實有很多是刪除的」。

李慧芝強調，對於卓院長回應質詢內容被斷章取義、超譯成「在野黨沒有亂刪預算，行政院為此道歉」，這是蓄意扭曲事實，行政院表達高度遺憾，並譴責此類造謠的行徑。