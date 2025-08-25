新庄滯洪池光電板還沒清完　環境部：政府將接手...嘉檢回應了

▲ 丹娜絲颱風導致嘉義多處太陽能光電板破損。（圖／攝影中心攝）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

丹娜絲颱風導致南部光電設施毀損，其中元昱公司因多次逾期未清除，已被開罰900萬。嘉義地檢署25日前往現勘，請環保局確實掌握清運處理或堆置的數量及流向，確保廢棄光電板依規定清理完畢，並強調本案尚未到司法處理階段。

環境部針對太陽能光電案場光電設施清除進度指出，目前只剩下元昱公司尚未清除，加上新庄滯洪池未完成改善罰的300萬，目前已被開罰約900萬。環境部長彭啓明今天表示，嘉義地檢署主任檢察官今日將親自前往現場，若業者之後仍未清除完畢，政府將接手處理。

▲環境部長彭啓明（左2）16日前往視察嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池受損光電板暫存場處理情形（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義地檢署表示，今日特由檢察長蔡宗熙率同綠能專組主任檢察官姜智仁到場瞭解光電設施之受損及清除、處理之實際進度；請環保局確實掌握清運處理或堆置的數量及流向，確保廢棄光電板於限定時程內，均依相關法規清理完畢。另本於先行政後司法原則，本署遵重行政主管機關環境部及嘉義縣環境保護局之職責及行政裁量餘地，尚未到司法介入處理階段；惟請業者仍應依法盡速完成主管機關之行政指導措施。