　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市環保局睽違3年再招考　清潔隊臨時人員釋出330名額

▲台南市環保局睽違3年再辦清潔隊臨時人員招考，今年釋出330名額。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市環保局睽違3年再辦清潔隊臨時人員招考，今年釋出330名額。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市環保局睽違3年再度舉辦「儲備性質」清潔臨時人員招考，今年一口氣釋出330個名額，值得注意的是，本次駕駛類組首度新增「路考」測驗，以保障用路安全與市民交通權益；「特殊身分類組」中，身心障礙者部分則改為「資源回收測驗」，更貼近實際工作需求。

招考簡章與報名資訊已於25日公告在環保局官網，報名時間為9月1日上午9時起至9月5日下午5時止，全程採網路辦理。

▲台南市環保局睽違3年再辦清潔隊臨時人員招考，今年釋出330名額。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，本次招考特別委由第三公正機構執行，透過公開透明的方式進行，避免外界質疑。他強調，市府重視用路安全與公平機會，也希望透過此次徵才，吸引更多有志人士加入清潔隊，共同打造更乾淨、友善的城市。

環保局指出，錄取人員將依照職缺及成績名次分發，候用資格至2028年12月31日止，若逾期未能進用則自動取消資格。上一次招考是在2022年，當時錄取300人，候用資格至2025年12月底，並已於今年8月全數進用完畢。

本次報考資格為設籍台南市滿180日以上的中華民國國民，並須具備相應汽、機車駕照。報名分為溪北一區、溪北二區、溪南一區與溪南二區，類組則包含「一般類組–男生及女生」、「駕駛類組」及「特殊身分類組」。其中「特殊身分類組」含七類保障名額，包括中高齡失業者、低收入或中低收入戶無業者、二度就業婦女、環保廠（場）設施在地裡里民（限溪南區）、身心障礙者、原住民，以及警消殉職遺屬。

一般類組符合基本資格即可報考；駕駛類組則必須具備職業大貨車、職業大客車或職業聯結車駕照，並通過筆試及路考。環保局提醒，報名限擇一區、一類組，特殊身分類組也僅能擇一身份，報名截止後不得修改。若民眾需要協助網路報名，可攜帶相關文件至環保局公告之指定地點辦理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吳阿志過世！　王思佳心碎「上周才見」曝最後互動
台鋼雄鷹決定Thank You日投手　829送別會
快訊／被指「害樂天輸球」Josh拍片回應了！網友大讚：罵人不
快訊／高雄男倒路上被輾過！
女散步被撞飛　重摔慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

玉山「夏日雪景」冰雹大爆發積冰5公分！步道驚人白一片

台南市環保局睽違3年再招考　清潔隊臨時人員釋出330名額

政院提年度總預算追加案...補助款歸位　許淑華：投縣明年零負債

中央健保署強化基層廉政誠信教育　聚焦法治與便民

南投健行節邁入第五年串四大步道　9／6埔里鯉魚潭出發完走享紀念品

新北市圖「中華兒童叢書」特展開幕　973冊完整典藏首度亮相

困擾農民30多年　蘇俊賓走進社區宣導清除外來種小花蔓澤蘭

敏盛醫院提供全方位運動醫療　助桃園優秀運動選手健康照護

南投識詐有獎活動明登場　前200名參與者可獲Feeling18生吐司

一貫道台南市分會慨捐1百萬　黃偉哲：發揮宗教愛心助災民重建家園

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

玉山「夏日雪景」冰雹大爆發積冰5公分！步道驚人白一片

台南市環保局睽違3年再招考　清潔隊臨時人員釋出330名額

政院提年度總預算追加案...補助款歸位　許淑華：投縣明年零負債

中央健保署強化基層廉政誠信教育　聚焦法治與便民

南投健行節邁入第五年串四大步道　9／6埔里鯉魚潭出發完走享紀念品

新北市圖「中華兒童叢書」特展開幕　973冊完整典藏首度亮相

困擾農民30多年　蘇俊賓走進社區宣導清除外來種小花蔓澤蘭

敏盛醫院提供全方位運動醫療　助桃園優秀運動選手健康照護

南投識詐有獎活動明登場　前200名參與者可獲Feeling18生吐司

一貫道台南市分會慨捐1百萬　黃偉哲：發揮宗教愛心助災民重建家園

玉山「夏日雪景」冰雹大爆發積冰5公分！步道驚人白一片

王思佳化妝師好友離世「上周才見」　心碎還原最後互動：當你退休了

快訊／被指「害樂天輸球」Josh拍片回應了！網友大讚：罵人不帶髒字

台南市環保局睽違3年再招考　清潔隊臨時人員釋出330名額

快訊／倒路上被輾過！高雄男「困車底下」命危送醫

日本星巴克夏日「涼抹茶慕斯茶」！白摩卡風味混合茶香一口解暑又療癒

女子阿里山散步遭「貨車迎面猛撞」　重擊擋風玻璃頭部重創亡

快訊／新店63歲男「心情不好」縱火釀8傷　認罪被聲押

17歲少年暑假「無照騎車」跑北投山路　慘自撞人車墜谷

喜劇演員遭槍殺慘死街頭！享年52歲　粉絲震驚悲痛

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

地方熱門新聞

女客千元入住見「監獄枕套」嚇退房

桃園冷飲節「桃園專屬保冷袋」　粉絲爭搶　

台南北區住宅洗碗機冒煙起火消防局籲用電安全與安裝住警器

張淑芬出任崑山科大榮譽講座教授兼任跨國循環經濟大使

麻豆代天府捐贈勤務裝備助南市消防強化救災戰力

砸4000萬讓桃園國小通學步道變大

電影《三清》桃園電影節首映　神佛進影城

全球城市小姐齊聚台南展現古都文化魅力

台南再添10輛電動公車新營客運完成消防演練分批上路

彰核三公投結果：26鄉鎮壓倒性同意

一貫道台南市分會慨捐1百萬發揮宗教愛心助災民重建家園

收到「積欠交通罰鍰」是詐騙！監理站籲謹慎求證

蘇俊賓走進社區　宣導清除外來種小花蔓澤蘭

砂石車滲漏砂礫　最重開罰9000元

更多熱門

相關新聞

好市多月底試營運　南台南副都心房價2年漲3成

好市多月底試營運　南台南副都心房價2年漲3成

台南市區又要新增新商場，敲碗多年的新光三越台南小北門店，本月29日終於要試營運，又有好市多2店將在東區設立的好消息，在地人都相當期待開幕，根據實登統計，2店生活圈房價漲跌互見，小北商圈出現年跌11%，好市多2店周邊2年漲3成。

諾穩愛心會捐復康巴士攜手打造友善台南

諾穩愛心會捐復康巴士攜手打造友善台南

溪北商圈聯合行銷「選台南帶好禮」黃偉哲邀探索溪北風情

溪北商圈聯合行銷「選台南帶好禮」黃偉哲邀探索溪北風情

台南教育新亮點！24位教師獲獎教育局暑期辦數位教學工作坊

台南教育新亮點！24位教師獲獎教育局暑期辦數位教學工作坊

台南8/28起4行政區停水21小時　逾8800戶受影響

台南8/28起4行政區停水21小時　逾8800戶受影響

關鍵字：

台南環保局招考清潔隊臨時人員

讀者迴響

熱門新聞

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

醫院前停車格倒臥亡！死者背景曝

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面