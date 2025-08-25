台南市環保局睽違3年再招考　清潔隊臨時人員釋出330名額

▲台南市環保局睽違3年再辦清潔隊臨時人員招考，今年釋出330名額。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市環保局睽違3年再度舉辦「儲備性質」清潔臨時人員招考，今年一口氣釋出330個名額，值得注意的是，本次駕駛類組首度新增「路考」測驗，以保障用路安全與市民交通權益；「特殊身分類組」中，身心障礙者部分則改為「資源回收測驗」，更貼近實際工作需求。

招考簡章與報名資訊已於25日公告在環保局官網，報名時間為9月1日上午9時起至9月5日下午5時止，全程採網路辦理。

市長黃偉哲表示，本次招考特別委由第三公正機構執行，透過公開透明的方式進行，避免外界質疑。他強調，市府重視用路安全與公平機會，也希望透過此次徵才，吸引更多有志人士加入清潔隊，共同打造更乾淨、友善的城市。

環保局指出，錄取人員將依照職缺及成績名次分發，候用資格至2028年12月31日止，若逾期未能進用則自動取消資格。上一次招考是在2022年，當時錄取300人，候用資格至2025年12月底，並已於今年8月全數進用完畢。

本次報考資格為設籍台南市滿180日以上的中華民國國民，並須具備相應汽、機車駕照。報名分為溪北一區、溪北二區、溪南一區與溪南二區，類組則包含「一般類組–男生及女生」、「駕駛類組」及「特殊身分類組」。其中「特殊身分類組」含七類保障名額，包括中高齡失業者、低收入或中低收入戶無業者、二度就業婦女、環保廠（場）設施在地裡里民（限溪南區）、身心障礙者、原住民，以及警消殉職遺屬。

一般類組符合基本資格即可報考；駕駛類組則必須具備職業大貨車、職業大客車或職業聯結車駕照，並通過筆試及路考。環保局提醒，報名限擇一區、一類組，特殊身分類組也僅能擇一身份，報名截止後不得修改。若民眾需要協助網路報名，可攜帶相關文件至環保局公告之指定地點辦理。