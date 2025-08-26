　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市7月阻詐190件攔回9千萬元　黃偉哲表揚金融超商人員

▲市長黃偉哲於治安會報公開表揚金融行員與超商店員，感謝第一線阻詐辛勞。（圖／記者林東良翻攝）

▲市長黃偉哲於治安會報公開表揚金融行員與超商店員，感謝第一線阻詐辛勞。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲26日下午主持8月份治安會報，公開表揚金融行員及超商店員積極阻詐，成功守護市民財產，今年7月份金融機構與超商業者共成功阻詐190件，有功人員287位，攔阻金額高達9197萬餘元。

受獎單位包括台北富邦銀東台南分行、中華郵政新市郵局、合作金庫台南分行、國泰世華銀善化分行、國泰人壽永康服務中心、中國信託東台南分行及台新銀行台南分行。

警方統計，台南市7月份受理詐欺件數共1257件，比上月減少79件。高發案類前3名為：假投資（13.65%）；假網拍（13.01%）；假交友投資詐財（10.06%）。

被害人年齡層：24至49歲佔比最高（54.97%）；23歲以下（20.60%）；50至64歲（16.83%）；65歲以上（7.80%）。被害職業以基層技術工及勞力工（28.88%）居冠，其次為專業技術人員（26.41%）、服務業（16.39%）、無業（15.43%）、學生（12.89%）。行政區域則以永康區176件最多，安南區108件、東區98件次之。

黃偉哲肯定「打詐台南隊」在 識詐、堵詐、阻詐、懲詐、防詐 五大面向的努力，結合金融與超商業者第一線關懷提問、仔細查證，有效攔阻詐騙款項，展現守護市民決心。

警察局長林國清提醒，詐騙手法推陳出新，任何人都有可能成為受害者，切勿輕信陌生人提供的投資管道或可疑連結。如遇疑似詐騙，應立即撥打 110 或 165 反詐騙專線，或就近至派出所求助；內政部警政署「165打詐儀錶板」也新增「最新詐騙廣告態樣」專區，提供最新詐騙手法資訊，提升民眾防範意識。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾子余罕見淚崩！爆母子關係疏離「互相傷害」　
小英男孩涉綠能收賄！台智電：解任總經理職位
快訊／18:56花蓮規模4「極淺層地震」　最大震度4級
H級護士AV女優驟逝！尪抱遺照公開遺書
快訊／高雄大雷雨釀災！旗津3227戶大規模停電
柯建銘續留立院對不起台灣人　朱立倫點賴清德：人民在等你答案
快訊／11縣市豪大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區曝
竊製程機密到大陸　上櫃公司5高階幹部遭起訴、通緝
快訊／大雷雨炸高雄災情曝　民眾哀嚎「水用倒的」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

七夕浪漫加持！搭台灣好行菱波官田線　打卡KISS送甜點再抽二日遊

27國500舞蹈選手齊聚港都高雄　爭奪國標舞界至高榮耀

台南市定古蹟法華寺年久失修潘麗水彩繪毀損　蔡宗豪促市府速修

「仟元集愛」全民總動員　為孤老換新服務車

追加預算每項都必要　陳亭妃：在野黨應就細項討論而非完全杯葛

台東警分局實施防搶演練　強化金融機構安全應變能力

台南市7月阻詐190件攔回9千萬元　黃偉哲表揚金融超商人員

芳療師返鄉獻愛心　教義工守護孤老

台東達仁鄉登山客失聯　警消出動平安尋獲

台東警深夜排解電動機車故障　旅客感動：好險有你們！

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

陶晶瑩.Lulu.張秀卿要娶誰？　吳宗憲：我寧願當畜牲

七夕浪漫加持！搭台灣好行菱波官田線　打卡KISS送甜點再抽二日遊

27國500舞蹈選手齊聚港都高雄　爭奪國標舞界至高榮耀

台南市定古蹟法華寺年久失修潘麗水彩繪毀損　蔡宗豪促市府速修

「仟元集愛」全民總動員　為孤老換新服務車

追加預算每項都必要　陳亭妃：在野黨應就細項討論而非完全杯葛

台東警分局實施防搶演練　強化金融機構安全應變能力

台南市7月阻詐190件攔回9千萬元　黃偉哲表揚金融超商人員

芳療師返鄉獻愛心　教義工守護孤老

台東達仁鄉登山客失聯　警消出動平安尋獲

台東警深夜排解電動機車故障　旅客感動：好險有你們！

《他年她日》攻釜山影展！許光漢、袁澧林現身　張艾嘉榮獲年度「山茶花獎」

快訊／18:56花蓮秀林規模4「極淺層地震」　最大震度4級

宋芸樺甜喊「被接住了」大讚李超好貼心　隊友羨慕：好好喔

台灣選民拒絕罷免立委　AIT跨黨派拜會釋放「強烈訊號」

小英男孩兼任總經理！台灣智慧電能公司發聲明：已召開董事會解任

樂見台鋼年輕打者成長多　洪總點出關鍵「打席數分配」

曾子余罕見淚崩！爆母子關係疏離「互相傷害」　自責：沒能讓她驕傲

不是只有中暑！高溫讓「男性冷卻系統」失靈　精蟲工廠停擺

張捷「上求職網找工作碰壁」！　想轉戰2職業求生存

H級護士AV女優驚傳猝逝！　尪公開遺書揭她「被直播主轟去死」

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

地方熱門新聞

桃園冷飲節「桃園專屬保冷袋」　粉絲爭搶　

張淑芬出任崑山科大榮譽講座教授兼任跨國循環經濟大使

玉山冰雹大爆發積冰5公分！驚人白一片

台南市環保局睽違3年再招考清潔隊臨時人員釋出330名額

許淑華：南投縣明年可望零負債

婚變暗改壽險受益人夫遭判刑3月妻拒原諒二審判緩刑賠妻6萬

白河警公布9月最新測速路段！日夜不定點執法駕駛放慢車速

泡麵土地公石龍宮加碼捐3輛交通車

屏東男父親失聯急求助　里港警田園尋獲

強化防癌保護力　花蓮國中男生全面接種HPV疫苗

拜月老、看夕陽、喝咖啡台南七夕情侶行程大公開

健保署強化廉政誠信教育 聚焦法治與便民

9月初停水39小時　彰化8.1萬戶受衝擊

防蚊液暖心送進消防隊！圓山慈善協會捐800瓶守護前線南消

更多熱門

相關新聞

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

高雄市前鎮區一家超商門口25日晚間驚傳猝死案件！一名55歲男子被發現以「面朝下」的詭異姿勢倒臥在地，救護人員趕抵時已明顯死亡，現場沒有明顯外傷，警方調閱監視器發現，他是在打完一個哈欠後，突然從超商外石盆上坐著往前彎腰癱軟，頭部直接貼地，才呈現出駭人的姿勢。

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

一貫道台南市分會慨捐1百萬發揮宗教愛心助災民重建家園

一貫道台南市分會慨捐1百萬發揮宗教愛心助災民重建家園

諾穩愛心會捐復康巴士攜手打造友善台南

諾穩愛心會捐復康巴士攜手打造友善台南

關鍵字：

台南阻詐黃偉哲金融超商

讀者迴響

熱門新聞

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面