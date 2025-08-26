台南市7月阻詐190件攔回9千萬元　黃偉哲表揚金融超商人員

▲市長黃偉哲於治安會報公開表揚金融行員與超商店員，感謝第一線阻詐辛勞。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲26日下午主持8月份治安會報，公開表揚金融行員及超商店員積極阻詐，成功守護市民財產，今年7月份金融機構與超商業者共成功阻詐190件，有功人員287位，攔阻金額高達9197萬餘元。

受獎單位包括台北富邦銀東台南分行、中華郵政新市郵局、合作金庫台南分行、國泰世華銀善化分行、國泰人壽永康服務中心、中國信託東台南分行及台新銀行台南分行。

警方統計，台南市7月份受理詐欺件數共1257件，比上月減少79件。高發案類前3名為：假投資（13.65%）；假網拍（13.01%）；假交友投資詐財（10.06%）。

被害人年齡層：24至49歲佔比最高（54.97%）；23歲以下（20.60%）；50至64歲（16.83%）；65歲以上（7.80%）。被害職業以基層技術工及勞力工（28.88%）居冠，其次為專業技術人員（26.41%）、服務業（16.39%）、無業（15.43%）、學生（12.89%）。行政區域則以永康區176件最多，安南區108件、東區98件次之。

黃偉哲肯定「打詐台南隊」在 識詐、堵詐、阻詐、懲詐、防詐 五大面向的努力，結合金融與超商業者第一線關懷提問、仔細查證，有效攔阻詐騙款項，展現守護市民決心。

警察局長林國清提醒，詐騙手法推陳出新，任何人都有可能成為受害者，切勿輕信陌生人提供的投資管道或可疑連結。如遇疑似詐騙，應立即撥打 110 或 165 反詐騙專線，或就近至派出所求助；內政部警政署「165打詐儀錶板」也新增「最新詐騙廣告態樣」專區，提供最新詐騙手法資訊，提升民眾防範意識。