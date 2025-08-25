一貫道台南市分會慨捐1百萬　黃偉哲：發揮宗教愛心助災民重建家園

▲諾穩愛心會捐贈復康巴士儀式，黃偉哲市長回贈感謝狀，肯定民間力量與市府攜手。（記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

為協助台南市近日受風災影響地區加速災後復原，一貫道台南巿分會發揮宗教慈善精神，25日於永華市政中心捐贈100萬元予台南市政府，由黃偉哲巿長代表市府受贈並頒發感謝狀，感謝其善行義舉。

市長黃偉哲表示，一貫道為台灣重要的宗教之一，長期以來撫慰人心，勸人為善，引領社會各界施行公益，過去台南遭逢0206地震，一貫道的道親也迅速趕到現場，熱心協助。此次丹娜絲風災及接連的豪大雨造成台南受災嚴重，道親伸出援手，多方協助及捐贈善款，展現宗教的愛心，也讓大家見證台灣、台南是有愛的地方，他謹代表市民對中華民國一貫道總會及台南市分會的善行義舉，致上最深的敬意及謝意。

一貫道臺南市分會表示，一貫道長期致力於教育、教化、公益慈善事業，身為社會的一份子，宗教除了傳道與教化，更應實踐關懷社會、助人為善的核心信念。面對此次風災帶來的嚴重影響，分會主動投入賑災行動，希望透過具體行動傳遞社會關懷，匯聚各界力量，共同助力災後重建，讓災民早日重回平安日常。

社會局局長郭乃文強調，善款將用於本市受災民眾的生活重建，依「專款專用」原則，並定期公布捐款使用明細，確保公開透明。未來將持續與民間公益團體合作，同時強化後續關懷與追蹤機制，確保每戶受災弱勢家庭都能獲得及時支持。

台南市政府社會局持續邀請各界發揮愛心，為災民伸出援手，協助台南災民早日恢復日常生活。捐款連結https://donate.tainan.gov.tw/web/donation/donation_project_in.jsp?np_id=NP1751973941614(請註明：「0706丹娜絲颱風災害捐款」)。