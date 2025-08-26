台東警深夜排解電動機車故障　旅客感動：好險有你們！





▲民眾電動機車「罷工」，警方神救援。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東熱氣球嘉年華再添溫馨插曲。來自台南的施姓女子（32歲）專程南下參加活動，卻在返程途中遇上租借的電動機車突然故障，獨自推車走在夜色與車潮中，險象環生。所幸熱心員警即時伸出援手，協助排解問題，讓她直呼「真的好險有你們！」

據了解，施女晚間自鹿野高台散場返程時，電動機車顯示電量不足而熄火，她只好推著車前行。當時人車眾多，場面相當危險。正在執行交通疏導勤務的員警見狀，立即上前協助，先將車輛移至安全處，再協助送電池至換電站更換。然而即便換上新電池，車輛仍無法啟動，讓她一度焦急不已。

此時，鹿野分駐所所長陳泰山與警員張嘉修趕到現場，合力透過手機查詢資料並反覆測試，最終發現是因「腳架未收」造成系統誤判，才導致電動機車無法發動。排除問題後，車輛順利重新啟動，現場氣氛瞬間從緊張轉為歡呼。

施女事後感動表示，當時已是深夜，孤身一人推車十分無助，員警不僅幫忙換電池，還細心排查原因，並叮嚀她注意用車細節，讓她能安全返程，「真的很幸運遇到這麼熱心的警察」。

關山警分局表示，熱氣球嘉年華吸引大批國內外旅客，警方除了治安與交通勤務，也會隨時關心遊客需求並提供協助，讓遊客除了欣賞美景，也能感受到台東最有人情味的「警察溫暖」。警方也提醒，參與大型活動前應檢查交通工具狀況並預先規劃返程，若遇緊急狀況可立即撥打110求助。