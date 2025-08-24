「舊站早安 千人早餐」　台東舊站特區再展新風貌

▲台東舊站千人早餐活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

清晨六點，台東舊站特區機關車庫旁熱鬧非凡。縣府攜手雲品國際酒店於24日舉辦「舊站早安 千人早餐～穿越六十年鐵道歲月回味之旅」，縣長饒慶鈴與上千名縣民、遊客齊聚鐵道旁，一邊享用早餐、一邊聆聽音樂與故事，在晨曦中共同回味舊車站的文化記憶。

台東舊站特區素有「黃金三角」之稱，是市區內少數尚未完全開發的核心地段。饒慶鈴表示，這裡承載著無數人離鄉、返鄉的記憶，曾經是縣民最重要的情感交會點。機關車庫始建於1917年，是東台灣僅存的木構造車庫，見證鐵道發展歷史。多年閒置後，縣府向中央爭取經費修繕，今年正式完成修復，百年建物風華再現，為台東觀光注入文化與創意能量。

饒慶鈴指出，舊站特區的保存與活化，是縣府長期推動的重要目標。從鐵花村、新生路微光集、波浪屋，到今年七月啟用的「機關車庫1917 TEA HOUSE」，逐步建構出兼具歷史底蘊與觀光價值的城市亮點。她希望藉由早餐活動，讓民眾以最貼近日常的方式重新走進舊站，感受台東的文化氛圍。

活動現場別具巧思，透過味覺、聽覺與視覺，帶領參與者重溫1950年代至2020年代的生活風貌。正聲廣播公司台東台現場直播，以懷舊廣播場景搭配專訪與經典金曲，並邀請在地團隊演出，營造濃厚情感與時代氛圍。現場抽出的飯店住宿券，更讓民眾驚喜連連。

交觀處表示，「舊站早安 千人早餐」不僅是一場共餐，更是一段跨越時空的文化體驗。未來將持續透過不同形式的活動，讓舊站特區成為遊客認識台東的第一站，也成為縣民心中最具魅力的生活場域。