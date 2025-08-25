關山樂齡中心慶祝祖父母節　長輩敷面膜體驗笑聲不斷

▲台東關山樂齡老人敷面膜好快樂。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

八月的第四個星期日同時是「祖父母節」與「敬老日」，關山鎮樂齡學習中心特別舉辦慶祝活動，邀請長輩齊聚同歡。活動內容包含切大蛋糕為長者慶生、薩克斯風樂團演奏懷舊歌曲，更特別準備面膜體驗，讓阿公阿嬤在志工協助下親身感受保養的樂趣。

許多長輩在敷上面膜後笑著表示，皮膚感覺變得冰涼緊緻，甚至有人直呼「好像變年輕了」。84歲的蘇姓阿嬤說，自己已有50多年沒有敷過臉，這次體驗雖然皺紋依舊，但依然覺得很開心；85歲的陳姓阿公則在鎮公所秘書林梓群的協助下完成，林秘書笑說自己高中讀美容科，如今能替長輩服務覺得格外有意義。

台東縣議員陳宏宗表示，靈感來自於與長輩聊天時，聽到阿嬤羨慕年輕人能用面膜保養，便決定趁祖父母節準備面膜，讓阿公阿嬤也能體驗。鎮長彭成豐則勉勵長輩，社會邁入超高齡化時代，除了保持健康，更要照顧自己，讓家人安心。

關山樂齡中心主任羅彬泉指出，中心每年皆舉辦祖父母節相關活動，今年特別規劃面膜體驗，意外引起熱烈迴響。平日也安排銀髮體適能、記憶力活化、人際關係、音樂打擊等多元課程，幫助長輩在快樂學習中延緩老化、保持活力。