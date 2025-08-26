　
大陸 大陸焦點 特派現場

地下700公尺！JUNO中微子探測器正式啟用　探究物質和宇宙本源

▲廣東江門地下700公尺深的「江門中微子實驗」（JUNO）正式啟用。（圖／翻攝央視）

▲地下700公尺深的「江門中微子實驗」（JUNO）正式啟用。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸重大基礎科研設施「江門中微子實驗」（JUNO）今（26）日正式啟用，完成2萬噸液體閃爍體灌注並開始運行取數。這座建於廣東江門、位於地下700公尺的實驗平台建設工期歷時十餘年，肩負探究中微子質量排序等粒子物理學前沿課題的任務，被視為未來十年內國際物理學界的重要突破口。專家認爲，該成果將為探索宇宙本源與物質本質提供關鍵數據。

《人民日報》報導指出，JUNO可探測距離53公里外台山和陽江核電站產生的中微子，並以史無前例的精度測量能譜。與國際同類實驗相比，JUNO在質量順序測定上不受地球物質效應及未知參數干擾，能顯著提高6個中微子振盪參數中的3個精度。

▲廣東江門地下700公尺深的「江門中微子實驗」（JUNO）正式啟用。（圖／翻攝央視）

JUNO核心探測器由直徑41.1公尺不鏽鋼網殼支撐，承載直徑35.4公尺有機玻璃球、2萬噸液體閃爍體、4萬5000隻光電倍增管及多項高精密電子設備，透過探測光信號轉換為電信號完成監測。

專家表示，JUNO可廣泛開展來自太陽、超新星、大氣及地球的中微子研究，並有望尋找「不活躍中微子」與「質子衰變」等未知物理現象，開啟探索宇宙新窗口。

該設施設計壽命達30年，未來還可升級為全球最靈敏的無中微子雙貝塔衰變實驗，進一步探測中微子絕對質量及檢驗其是否為馬約拉納粒子，這將深刻影響人類對宇宙起源與物質結構的理解。

▲廣東江門地下700公尺深的「江門中微子實驗」（JUNO）正式啟用。（圖／翻攝央視）

江門中微子合作組發言人王貽芳指出，「完成灌注並正式取數，是國際上首次啟用這樣超大規模、高精度的中微子專用大科學裝置，將幫助我們回答關於物質和宇宙本質的根本問題。」

王貽芳強調，中微子是宇宙最古老的基本粒子之一，攜帶大量關於宇宙演化的神秘訊息。據悉，江門中微子實驗以中微子質量順序測量為首要目標，同時進行多項前沿研究，建成後期待能與與日本的神岡實驗、美國的深部地下中微子實驗形成「三足鼎立」之勢。

地下700公尺！JUNO中微子探測器正式啟用　探究物質和宇宙本源

