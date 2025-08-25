　
大陸 大陸焦點 特派現場

中國有「現實版煉丹爐」加熱3100°C破世界紀錄！將成宇宙船鎧甲

▲▼中國現實版煉丹爐。（圖／翻攝央視）

▲中國有現實版太空「煉丹爐」。（圖／翻攝央視）

記者許力方／綜合報導

中國太空站有新發現，中國航天近日將太空站的無容器材料實驗櫃，成功將鎢合金加熱至超過3100度C，刷新世界紀錄，被當局譽為「現實板太空煉丹爐」，因為這個「煉丹爐」能扛住火箭發動機烈焰，未來可能變成太空船的「鎧甲」。

「太上老君的煉丹爐不是神話！」《央視》24日報導，在距離地表400多公里的中國太空站，有一台現實版的「煉丹爐」無容器材料實驗櫃，近日成功將鎢合金加熱至3100度C以上，創造的新的世界紀錄。

報導提到，煉丹爐位於天和核心艙裡面的無容器材料實驗櫃，上天四年來，主要都在忙著「煉丹」，只不過煉的不是長生不老丹藥，而是能扛住火箭發動機烈焰的耐熱高手鎢合金、鈮合金等以及一些新型材料。這次成功加熱到3000度C以上，都快接近太陽表面溫度的一半，意味著未來太空材料實驗樣品可以選擇範圍也將進一步擴大，是堪比神話的硬核本領。

▲▼中國現實版煉丹爐。（圖／翻攝央視）

這項煉丹有兩大關鍵核心技術的突破。首先是讓材料乖乖聽話的「懸浮術」，在地面上融化的金屬液體，在重力影響下，會變得十分調皮，要麼像糖漿一樣黏在容器上，要麼會被重力驅使分家；不同密度的金屬，會像油和水那樣分層，根本無法形成質地均勻的合金，但到了太空為重力環境下，液態金屬會瞬間變乖，表面張力把它們捏成圓滾滾的「仙丹」，實驗櫃再透過靜電場產生的力，就能將金屬穩穩地托住、懸在半空，這時它就完全脫離了容器的接觸，既不沾染雜質也不被干擾，真正地實現了「無容器」。

其次的技術突破是加熱金屬的「三昧真火」，其實就是實驗櫃的雙波長雷射系統，半導體雷射強攻金屬表面，二氧化碳雷射負責滲透加熱內部，再配合300瓦的大功率輸出，就算是鎢合金這種熔點極高的頑固分子，也架不住兩種雷射的聯手，被燒化成液球。

懸浮術與三昧真火的精妙配合之下，幫助科學家看輕極端耐熱材料在超高溫下的真面目。例如，鎢合金熔化後會怎麼流動？冷卻時怎麼結晶？這些地面實驗永遠捕捉不到的數據，為未來新型耐熱材料的設計鋪路，未來可能發展成宇宙飛船的「鎧甲」，能夠抵禦穿越大氣層時的烈焰，也可能化作火箭發動機的「心臟」，在極端高溫下保持穩定運轉。

更多新聞

30歲男生活規律「罹大腸癌4期」！醫見日常習慣超意外
「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王！　路過地現史上最強風
賴清德、蔡英文、蕭美琴官邸會晤

