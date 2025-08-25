　
    • 　
>
長榮跟進「軍人節國軍搭機免費升等」　優先登機擴大隨行眷屬

▲長榮航空。（圖／記者廖婕妤攝）

▲長榮航空推出軍人節國軍有機會升等商務艙。（圖／ETtoday資料照）

記者周湘芸／台北報導

為禮遇國軍，中華航空在軍人節提供搭乘台灣出發航班的軍人享有空位升等商務艙服務。長榮航空稍早也公告，現役軍人9月3日搭乘長榮及立榮航空從桃園、松山或高雄出發的國際線航班，有機會升等商務艙，原有「軍人優先登機」禮遇，也擴大至隨行一位眷屬。

國籍航空7月起共同推出「軍人優先登機」服務，總統賴清德日前演說則加碼「若登機後商務艙有空位研擬提供軍人自動升等」，引發外界熱議。

長榮航空今宣布，凡現役軍人於9月3日當天，搭乘長榮及立榮航空從桃園、松山或高雄出發的國際線航班，將有機會享有升等商務艙的禮遇。國軍需持軍人身分證於票務櫃台完成查驗及登記，細節可於當日洽出發地機場票務櫃台。

長榮航空說明，升等禮遇僅適用於桃園、松山、高雄機場出發之亞洲區域兩艙等服務航線，另外，曼谷航班BR75/BR67/BR211/BR201，新加坡航班BR215/BR225，雅加達航班BR237，胡志明航班BR391/BR395，上海航班BR712不適用。

另外，長榮航空指出，9月3日起原有的「現役軍人優先登機」禮遇，將進一步擴大至隨行一位持眷屬證的眷屬。

