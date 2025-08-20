長榮與潮牌推全新過夜包　紐約線10月起吃得到A5肋眼牛排

▲長榮航空與日本潮流品牌Maison Kitsuné推出全套過夜包、睡衣和拖鞋。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

長榮航空與日本潮流品牌Maison Kitsuné推出全套過夜包、睡衣，於10月3日開航的桃園-達拉斯航線使用，另於10月1日起桃園-紐約航線打造新菜單，皇璽桂冠艙提供A5和牛肋眼上蓋，豪華經濟艙也吃得到嫩煎牛小排。中華航空曼谷飛往台北及高雄航線，則是推出泰國茶飲品牌ChaTraMue的「泰式奶茶」。

長榮航空今日舉辦「長榮天際：風格與味蕾的旅行」全新服務用品暨餐點發表會，長榮航空總經理孫嘉明表示，旅行對民眾已是非常平常的事情，長榮航空2014年成為台灣首家提供商務艙睡衣的航空公司，隨著長途航線增加，希望讓旅客在機艙內有在家中的感受，此次與Maison Kitsuné合作，看中其獨特的品牌個性，明年可擴展至全航線使用。

Maison Kitsuné品牌總監Ms. Leyla Pursharifi指出，此次為旅客設計專屬的過夜包、睡衣與拖鞋，強調貼近生活的理念，希望旅客在旅程途中或結束後，都能長久珍藏使用。

長榮航空說明，Maison Kitsuné的品牌經典元素為狐狸圖騰，此次睡衣上衣繡有狐狸頭Logo，褲身則印有標誌性Monogram圖騰，選用50%環保材質rPET布料製成，共有3種尺寸可選擇，去、回程航班則提供不同顏色。

備品部分，長榮航空指出，桃園出發的皇璽桂冠艙提供狐狸頭斜背包，由國外返回桃園航班則有小狐狸經典圖騰包，內含護唇膏、乳液、臉部保濕噴霧、整線器和摺疊購物袋等，另新增實用背帶。

長榮航空10月1日起也在桃園-紐約航線推出全艙等的全新機上餐點，皇璽桂冠艙提供西式主菜「炙燒A5和牛肋眼上蓋佐波特酒醬汁及烤牛骨髓」、中式主菜「金沙龍蝦佐雙味餛飩」；豪華經濟艙提供「嫩煎牛小排佐鵝肝慕斯及BBQ醬」，為首次在豪華經濟艙推出牛排料理；經濟艙則提供「經典台式三杯醬烤雞佐香蔥飯」。

另外，中華航空機上餐飲也首推飲品跨國合作，將泰國國民茶飲品牌ChaTraMue的「泰式奶茶」躍上雲端，8月18日起自曼谷出發飛往台北及高雄的全艙等旅客都能喝得到。華航台北往返美、加、歐、澳航線的豪華商務艙與美、加、歐航線的豪華經濟艙，8月10日起將提供Sharetea歇腳亭「黑糖珍珠鮮奶茶」及「百香果珍珠氣泡飲」。

華航表示，ChaTraMue首次進軍航空通路，招牌的泰式奶茶口感香濃滑順，是遊客最喜愛的代表性飲品。成立於1992年的歇腳亭，位居台灣原創手搖飲文化的始祖之列，目前全球門市有500家，已成為世界知名的台灣手搖飲品牌之一。