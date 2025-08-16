暗戀男「氣氛來了」深情親眉心！女神翻臉提告　法官：妳默許

▲高雄男暗戀女神，趁氣氛到了親下去卻被告。（示意圖／取自Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名李姓男子苦戀鄰居女神小莉（化名），多次告白遭拒仍不死心。去年某晚兩人在超商巧遇，小莉淚眼婆娑向他傾訴「遠距離戀愛太累了」，還把頭靠在他肩膀上，李男見狀心頭小鹿亂撞，忍不住脫口「我可以吻妳嗎？」小莉雖沒回話，但緊盯著他雙眼，李男誤以為對方「默許」，低頭獻上「眉心一吻」，沒想到，小莉隔天怒控李男「趁人之危」，向警方報案提告性騷擾，案件鬧上法院，李男極力喊冤，堅稱自己是得到「默許」才親，法官檢視超商監視器畫面後，認為性騷擾事證不足，判李男無罪。

判決指出，李男心儀小莉許久，也曾多次告白，但因小莉有男朋友而拒絕，去年1月7日傍晚6點多，李男在住家附近超商偶遇小莉，兩人一開始聊得很開心，後來小莉接了一通電話後，情緒大轉變，還哭了出來，李男心疼的安慰，才知道小莉因為跟男友遠距離戀愛太辛苦了，委屈落淚。

李男出言安慰小莉，小莉也把手搭在李男肩膀上尋求慰藉，李男覺得「氣氛到了」，問「我可以吻你嗎」，小莉沒有回他，只是盯著李男眼睛看，李男認為小莉沒有拒絕，於是親了她的眉心一下。

沒想到小莉事後覺得李男次「趁人之危」偷親她，報警提告性騷擾罪，李男則喊冤否認，辯稱他有得到小莉的許可才親。

法官傳喚超商店員作證，店員說看過兩人抱抱、甚至牽手十指緊扣，互動「甜死人」。法官再調閱監視器，發現過程中小莉兩度靠向李男肩膀、還露出微笑，兩人親密互動宛如情侶。

因此法官認定，小莉當下並未拒絕，甚至有「默許」親吻的情境，李男才敢鼓起勇氣行動，罪證不足，判決無罪。全案可上訴。