社會 社會焦點 保障人權

遭控性侵無罪定讞！副教授向女方求償598萬　法官駁回理由曝

▲蔡姓前大學副教授被控指性侵女子無罪確定後，向女方求償598萬餘元，遭台南地院駁回。（圖／記者林東良攝）

▲蔡姓前大學副教授被控指性侵女子無罪確定後，向女方求償598萬餘元，遭台南地院駁回。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

前大學副教授蔡姓男子，2017年間透過網路結識一名女同志網友，雙方第2次見面時聊到深夜，蔡男被控提議到女方住處繼續聊，並趁機以手指性侵女方，檢方依強制性交罪將蔡男起訴，一審法院認定有罪判刑，但二審改判無罪，三審最高法院駁回上訴，全案刑事無罪確定，蔡男反控女方讓他丟教職、沒收入、承受「狼師」罵名與精神壓力而求償598萬餘元，遭台南地院駁回。

判決資料指出，蔡男在刑事案結束後，反控女方指稱雙方於2017年間曾經交往，女方自2018年起，誣指侵占、竊盜、妨礙電腦使用、強制性交等多項莫須有之虛構罪名而對原告提出刑事告訴，南檢為不起訴處分，然女方仍聲請續查，檢察官就其中強制性交部分提起公訴，經一審認定犯強制性交罪，處3年6月，惟二、三審均判無罪而確定。

蔡男控告女方在偵查與審理期間涉嫌變造證據、誣告，害他歷經漫長訴訟，丟掉教職、研究計畫被終止、名譽受損，3年沒有收入，並承受「狼師」罵名與精神壓力。他指控女方私自錄音兩人對話，並進行剪接變造，製成不實錄音檔作為物證；兩人的LINE對話紀錄原有60餘則，女方僅保留10餘則，其餘刪減，而造成檢方錯誤認定列為證據；女方虛偽陳訴服用藥物後意識不清，遭其性侵，誤導偵辦單位。

蔡男主張，因女方偽造證據及誣告之行為，歷經漫長訴訟，於起訴後即遭停職，失業致無收入，期間更因女方召開記者會聲稱要揭發他「狼師」行徑，令他身心倶疲，遭受莫名惡意之指責，不法侵害原告之工作權及名譽權，造成原告長期且無法彌補回復之巨大損害。蔡男提出3年間收入損失達378萬餘元，另求償精神慰撫金220萬元，合計求償598萬餘元。

法院審理時，女方否認捏造事實，重申2017年8月1日凌晨的性侵情節屬實。女方表示她深感羞恥與痛苦，並出現創傷後壓力症候群及自殘行為。提告是依法行使權利，並非憑空捏造。對於錄音與對話紀錄，女方解釋錄音僅節錄與案件相關內容，一審時已提供完整檔案，無偽造之虞。LINE對話刪減的是與案件無關部分，事後亦有提供完整紀錄。女方並指出，蔡男曾對她提起刑事告訴，但檢方不起訴，顯示其行為未構成誣告或準誣告。

台南地院法官審理後認為，女方剪輯錄音是為挑選與案情有關的內容，不影響真實性；在庭審時也已提出完整檔案，無變造疑慮。LINE對話刪減部分與案件關聯不大，且完整紀錄最終已提供。蔡男所指女方於刑事偵審程序所為提告、證述及提出各項證據之行為，核與誣告、準誣告或偽證之情形均非相符，且難認女方具有故意及不法性，與侵權行為之要件不符，蔡男所稱之財產上或非財產上損害，亦不得請求女方加以賠償，裁定駁回蔡男所聲請。全案可上訴。

08/11 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

副教授性侵求償敗訴

