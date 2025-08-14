恐怖X光照曝！男乳頭痛到流膿　檢查驚揭「胸腔插刀8年」

▲ 男子胸腔插著一把刀長達8年。（圖／翻攝自Journal of Surgical Case Reports）

記者陳宛貞／綜合外電報導

坦尚尼亞一名44歲男性因右邊乳頭疼痛流膿就醫，醫師檢查後竟發現他胸腔內插著一把刀，已在他體內長達8年之久。

《太陽報》報導，這名患者到穆希比利國家醫院（Muhimbili National Hospital）求診時，稱他右側乳頭下方持續有膿液滲出，但沒有胸痛、呼吸困難、咳嗽或發燒等症狀，生命徵象也正常，令醫療團隊相當困惑。

經過詳細問診後，患者透露多年前在一次「暴力衝突」中，臉部、背部、胸部及腹部都遭到刀械攻擊，當時曾接受醫療處置，此後生活都很正常，直到最近才發現乳頭有異常分泌物。

胸部X光檢查揭開謎底，影像清楚顯示有一把刀埋在患者胸腔內，神奇的是這把刀從右肩胛骨刺入，奇蹟般避開所有重要器官。

外科醫師隨即安排手術，小心翼翼取出刀刃，並清除因組織壞死產生的膿液。患者術後在加護病房觀察24小時，隨後轉至一般病房住院觀察10天。

《外科病例報告期刊》（Surgical Case Reports）上月刊登這起罕見案例，報告稱患者恢復良好，後續追蹤檢查均無異常。