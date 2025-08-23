半夜聚集重劃區競速飆車　桃園快打部隊攔逮15飆仔

▲桃園市中壢警分局今天凌晨據報在中豐北路重劃區有大批疑似改裝機車聚集欲飆車，警網火速趕抵制止。（圖／中壢警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局今（23）日凌晨根據網路社群訊息，疑有大批改裝機車聚集欲飆車競速，中壢警方出動警網趕往中豐北路重劃區，發現有大批改裝機車聚集徘徊妨害安寧，警網立即執行防制危險駕車區域聯防勤務，出動青埔、文化、興國派出所與交通中隊警力實施封閉式攔查，總計攔查15輛機車，攔查後發現有機車未裝後照鏡、無照駕駛等違規事實，員警依道路交通管理處罰條例分別開罰，也及時制止可能競速飆車行為。

中壢警方警方於報案地點周邊研判車行可能動線，根據重劃區寬廣道路設置定點攔查，在中豐北路、啟文路口發現有大批機車族聚集，以優勢警力逐步縮小範圍後，總計攔獲15輛機車，逐一攔查聚集機車。

▲桃園市中壢警分局今天凌晨在中豐北路重劃區內攔查疑似改裝機車聚集。（圖／中壢警分局提供）

員警攔查違規機車中有2輛機車疑似改裝排氣管，亦有無照駕駛等違規事實，員警現場完成蒐證後，通報環保局與監理站處置檢驗，警方強調，將不定期規劃區域聯防專案勤務，針對轄內加強巡邏，尤其深夜聚眾危險駕車危害治安與安寧另為重點項目。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，民眾切勿聚眾在道路進行超速、拉轉、燒胎或蛇行等危險駕駛行為影響社會安寧，警方已規劃轄區內易生危駕路段加強取締與防制，從嚴依法究辦取締，以捍衛轄區民眾安全及生活安寧。