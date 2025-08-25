大罷免連敗柯建銘遭逼宮請辭　陳其邁：「朝小野大」幹部很辛苦

▲高雄市長陳其邁與立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺等人同框出席活動。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

726和823兩場大罷免活動接連失敗，行政院目前已啟動內閣改組，民進黨內也湧現要求黨團總召柯建銘辭職，讓黨團注入新血的聲浪。對此，高雄市長陳其邁今被問及此事坦言，朝小野大，擔任黨團幹部非常辛苦，是件苦差事，未來怎麼運作，會尊重黨團自主的原因。

726、823大罷免及核三公投延役落幕，面對接連失敗，民進黨內部進入檢討和改組階段，民進黨團也爆發請辭潮，從連任三會期的幹事長吳思瑤表態不續任黨團幹事長，並主張黨團幹部改組。

此外，書記長陳培瑜、副書記長林月琴和郭昱晴以及副幹事長林楚茵也都發文表態，將卸下黨團幹部職務，黨內也有要求黨團總召柯建銘辭職，期待新血注入黨團的聲浪。

▲針對柯建銘遭逼宮請辭，陳其邁回應「尊重黨團自主」。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁今日出席「八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程動土儀式」接受聯訪時回應，黨團自主一向是民進黨國會黨團運作遵循的原則，並坦言目前「朝小野大」，民進黨在國會是少數黨，擔任黨團幹部非常辛苦，除要整合意見外，對外也要溝通，是一件苦差事。

陳其邁說，對於未來51席的立委怎麼對外協調或者政策的論述，他相信這些都有完整機制，相關運作包含朝野協商或者黨團政策形成，會尊重黨團自主的原則。

同樣出席活動的民進黨立委賴瑞隆則回應，這一年以來確實有很多施政檢討的聲音，從行政院到黨部、黨團都應該面對民意，人民確實對於執政是有不滿的，這部分必須謙虛檢討。

▲賴瑞隆認為政府應該加速推動，建構更完整行政團隊。（圖／記者賴文萱攝）

賴瑞隆說，黨部、行政院目前都進行改組，相關部長人事都必須回應人民的期待，讓人民更有感，政策部分也要調整，政府應該要加速推動，在府院黨團一起努力，建構更完整執政團隊是重要目標，也是要進行檢討的部分。

立委邱議瑩也說，罷免失敗後有非常多檢討的聲浪，身為民進黨的一員，任何的執政不管成敗都要共同承擔，應該進一步檢討施政的成績、節奏跟步調，對於民眾不滿的聲音要虛心檢討、進一步改進。

▲邱議瑩說，面對檢討聲浪，每個人都應該負責。（圖／記者賴文萱攝）

被問及柯總召是否應該負責？邱議瑩說，立法院的黨團成員及幹部在昨天相繼請辭，民進黨會做大步的調整動作並虛心接受指教，但每一個人都需要負責，不管是在立法院或是行政團隊，大家都是執政團隊的一員，都應該為執政團隊成績來負責，自己在地方上或是在政策的推動上，都應該虛心接受檢討。