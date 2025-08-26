通緝犯遭轟16槍奪命！疑毒品利益糾紛　高雄港務女警也欠他百萬

記者郭玗潔／高雄報導

高雄市左營區22日清晨傳出槍擊案，51歲羅姓通緝犯出門遛狗，慘遭兇手近距離連轟16槍，身中5槍當場慘死，案發後兇嫌開著白色BMW X1權利車逃逸，並焚車製造斷點，目前仍未落網。據了解，羅男為詐欺、竊盜通緝犯，交友複雜，疑似和凶手有債務糾紛，然而根據法院裁判書，有一名高雄港務女警欠了羅男171萬餘元，最後女警上法院聲請債務更生，分期償還羅男共35萬餘元。

回顧案情，羅男當時出門遛狗，回家路上遭埋伏槍手近距離開槍，羅男中槍後一直往家裡逃，槍手則緊追著羅男，連續開了16槍，羅男最後在離家50公尺處倒下身亡，警方不排除羅男倒地後，槍手再朝羅男頭部補槍。

▲羅男收生前遛狗身影。（圖／記者許宥孺翻攝）

槍手行兇後跑到停車場開BMW逃離，再於橋頭區焚毀車輛滅證。經警方以車追人，將22歲江姓女車主、以及車輛使第一手使用權買主蔡男，第二手買車的黃男、指揮黃男出面簽名買車的蘇男都帶回偵訊，初步研判都屬外圍分子，槍手仍逃逸中，不排除會偷渡出境。

羅男除了因詐欺、竊盜遭通緝，近年來也逐漸經營毒品交易，勢力範圍從屏東一路擴張，遇害不排除跟毒品利益糾紛有關。而羅男交友複雜，和多人都有債務糾紛，其中一人還是高雄港女警。根據裁判書，當時女警任職於高雄港務警察總隊中島中隊，欠羅等9名債務人共761萬餘元，女警於2019年向屏東地院聲請債務更生，法官依女警每月薪水5萬4千元，裁定她在6年內需每月償還2萬2000元，只需償還158萬餘元，其中女警原本欠羅171萬餘元，羅只能拿回約35萬元。

據了解，羅男身高180公分，口才一流且很有自信，他曾經三度改名，早在2014年間就開始從事製造假車禍詐領保險金的詐騙，他先找來同夥買進便宜的美式重機，然後在台南、岡山、小港等地找同夥開貨車來撞，再佯稱發生車禍向保險公司申請理賠，債騙金額約10到20多萬不等。

羅男詐領假車禍保險金的案子在2017年起訴，2019年一審判4年，2020年二審改判4年2月，2021年最高院駁回上訴全案確定，羅男也因此遭到通緝，但他卻繼續在外逍遙了將近4年，不但住透天豪宅，每天還有空可以遛狗，沒想到如今橫死街頭，兇手下落不明，警方目前全力追緝中。