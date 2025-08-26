知卡宣戲水活動圓滿落幕！暑期吸引12萬人次　公園無休全年開放

▲為期一個半月的知卡宣戲水活動已圓滿落幕，暑期吸引近12萬遊客來園參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府辦理的「2025知卡宣綠森林親水公園戲水活動」於24日圓滿落幕，自7月12日開放以來，戲水活動吸引了來自全國各地的遊客與親子家庭前來體驗，共計湧入近十二萬人次，成為今夏花蓮最受歡迎的消暑盛事之一。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有得天獨厚的自然環境與豐富觀光資源，知卡宣戲水活動正是縣府致力打造永續、友善又兼具安全與娛樂性的親水休憩場域成果。透過不斷的硬體優化與管理機制強化，期望帶給民眾最舒適、最安心的戲水體驗，也為在地觀光注入更多活力。

戲水園區內設有豐富的水上設施，包括適合幼童及親子共遊的幼幼池、兒童池，大受歡迎的滑水道、造浪池，還有深水池與噴水休憩區等多元空間。園區亦貼心設置完善的更衣室與休憩區，並引進多樣化的餐飲服務與親子互動遊戲，搭配假日Live音樂演出；此外週末也在園區內種子圖書館辦理各式療育手作課程，讓遊客在清涼戲水的同時，也能飽嚐在地美食、感受花蓮的熱情與文化魅力。

為保障遊客安全，花蓮縣政府營運期間以滾動式升級水域設施、每週多次水質檢驗確保清潔無虞，以及全天候專業救生員駐點守護等落實園區戲水安全措施，力求提供一個最安心的親水環境。今年度戲水活動天數與上一年度相當，進園戲水人數較上一年度增加近一倍，整體安全與管理品質廣獲民眾好評，成為親子出遊首選。

雖然戲水區已於今夏劃下句點，知卡宣綠森林親水公園仍全年無休對外開放，未來也將持續規劃多元戶外體驗，讓園區不只是夏季限定，更是四季皆宜的旅遊亮點。

徐榛蔚感謝所有遊客的支持與參與，花蓮縣政府將持續精進園區設施與服務內容，為明年度活動提前規劃準備，期望帶來更多元且精采的旅遊體驗，朝打造全台最具魅力的親水旅遊景點邁進。誠摯邀請全國民眾，明年夏天再次相約知卡宣，共度清涼歡樂的仲夏時光！

