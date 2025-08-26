　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

發布參選黨主席聲明　羅智強：若當選將徵召盧秀燕參選2028總統

▲▼立委羅智強。（圖／記者李毓康攝）

▲立委羅智強。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委羅智強25日晚間發臉書表示，「世代承擔！我決定參選中國國民黨主席」。今（26日）一早他又再發臉書表示，他擔任黨主席有四大任務，同時他也承諾，1.若當選主席，他不會參選2028年總統；2.在2026年完成縣市長選舉任務後三個月內以黨主席身分徵召台中市長盧秀燕參選總統；3.徵召盧秀燕後，辭去主席，並支持盧秀燕接任黨主席。

羅智強指出，他決定參選中國國民黨主席，開啟「世代承擔、三代團結」的新時代。國民黨必須在新局勢中團結一致，才能守護民主，重返執政。新主席的四大任務，第一：守護民主、重返執政雖然賴清德發動的大惡罷以32:0大失敗收場，但民主制衡的保衛戰並沒有結束，真正的苦戰才剛開始，因為賴清德不會停止瓦解制衡、清算在野。要守護台灣搖搖欲墜的民主，國民黨必須重返執政，實現第四次政黨輪替。過去一年，賴清德和民進黨荒廢國政、醉心大惡罷，濫用檢調清算在野，已是台灣民主最大威脅。國民黨身為最大在野黨，有責任撥亂反正，捍衛台灣民主。

第二：「一個太陽，我當月亮」2028年國民黨要贏，就只能有一個太陽。這個太陽，就是盧秀燕。2016、2020、2024年，國民黨三次總統大選失敗，最大的原因就是太陽太多，彼此激烈相爭互傷，最後讓民進黨漁翁得利。國民黨並不缺優秀領袖，但若力量耗於內鬥，終將自損實力。因此，他公開承諾：1.若當選主席，他不會參選2028年總統；2.在2026年完成縣市長選舉任務後三個月內以黨主席身分徵召盧秀燕參選總統；3.徵召盧秀燕後，辭去主席，並支持盧秀燕接任黨主席。這不只是因為盧秀燕值得支持，更是國民黨重返執政的唯一路徑。鑑於過往失敗經驗，國民黨只能有一個太陽，而且必須及早定於一尊。

羅智強認為，盧秀燕已決定專職專心做台中市長、守住中台灣。全黨都應全力配合，當她的後盾、支持她。所以，他當主席的一階段任務是帶領國民黨贏得2026縣市長大選；二階段任務是為盧秀燕開路。在唯一太陽升起前，他會全力當好照亮夜路的月亮，為國民黨披荊斬棘、創造勝機。

第三：世代承擔，三代團結。他當主席，就是中生代承擔的開始，他會促成老中青三代合作，共同團結。朱立倫主席多年辛勞，帶領國民黨打贏惡罷之戰！這是朱主席的戰功，謝謝朱主席、也辛苦朱主席。面對未來嚴峻的政局，國民黨中生代就應有捨我其誰、勇於承擔的肩膀。此外，國民黨有優良傳承、深厚的國家治理經驗，但在爭取年輕人認同支持上，仍亟待努力。要爭取青年世代的支持，新主席需要具備強大的社群經驗與思維，善用最新影音媒體與AI工具，並大幅拔擢優秀青年，為百年國民黨注入新血輪、新思想、新力量。「這一點，我有信心帶來改變」。

第四：在野攜手，共抗獨裁。去年總統大選，他最早提出「政黨輪替大聯盟」。早在選前半年，他就嚴肅指出：藍白不合，總統必綠！可惜此議未成，最後在野分裂，讓賴清德以40%選票，少數執政。前事不忘，後事之師。2026縣市長大選、2028總統大選，在野黨絕不能重蹈覆轍。我會再次成立政黨輪替大聯盟，建立與民眾黨主席定期會商機制，在三個方面緊密合作：1. 國會合作：他身為國民黨立院黨團幹部，與民眾黨溝通融洽、默契十足，並曾共同推動多項利民生、守民主的法案。未來藍白兩黨國會合作，將持續深化。2. 選舉合作：尊重民眾黨發展主體性，在選舉時奉行「兄弟登山，合作努力」的基礎默契，不論2026縣市長選舉，或2028立委選舉，絕不再重蹈分裂覆轍。3. 正義合作：國民黨重返執政後，我將建議新總統，把「平反柯文哲」、「平反黃呂錦茹等同志」列為重要政見，並成立「政治迫害調查委員會」，徹查民進黨執政時期濫用檢調、不當迫害在野黨的行為。

羅智強說，走過大惡罷霸凌的荊棘火海，他是31位國民黨立委之一。親身體會，台灣民主正走在懸崖邊上，面對的是手段沒有上限的霸道賴清德。團結，是國民黨唯一的生路，也是台灣民主唯一的活路。「愛國以命，愛黨以誠」——這是中華民國國父、中國國民黨總理孫中山先生留給我們的勉勵。他將以命，捍衛中華民國；我將以誠，帶領中國國民黨，守護台灣民主，光榮重返執政。

