AIT發文曝：谷立言上週會晤顧立雄　探討美台不對稱軍事嚇阻合作

▲AIT處長谷立言會晤國防部長顧立雄。（圖／翻攝自Facebook／AIT）

記者郭運興／台北報導

美國在台協會（AIT）今(25日)發文透露，處長谷立言上週與國防部長顧立雄會面，討論美國將持續依據《台灣關係法》履行對台承諾，以強化台灣防衛能力，雙方也探討美台在不對稱軍事嚇阻以及社會韌性領域的進一步合作。另外，AIT也指出，谷立言也與國民黨立委會面討論美台防衛合作，對國民黨持續的夥伴關係以提升台灣國家安全與全社會韌性致意，美國致力與跨政治光譜的領導人互動，以進一步鞏固美台夥伴關係。

AIT稍早發文表示，處長谷立言上週與國防部長顧立雄會面，討論美國將持續依據《台灣關係法》履行對台承諾，以強化台灣防衛能力。

AIT表示，雙方也交換意見，探討美台在傳統與不對稱軍事嚇阻以及社會韌性領域的進一步合作。

另外，AIT也指出，谷立言也與國民黨立委會面討論美台防衛合作，對國民黨持續的夥伴關係以提升台灣國家安全與全社會韌性致意。

AIT強調，他們歡迎各方繼續展現對台灣防衛改革與經費投入的堅定承諾，美國致力與跨政治光譜的領導人互動，以進一步鞏固堅若磐石的美台夥伴關係。

▼AIT處長谷立言會面國民黨立委。（圖／翻攝自Facebook／AIT）

這並非谷立言首次在臉書公開與台灣高層官員會面。今年4月25日AIT就曾透露，處長谷立言與「25年的老朋友」國安會秘書長吳釗燮會面，當時谷立言也表示「今天早上， 他和老朋友吳釗燮秘書長會面，一同討論美國對台灣長久以來的堅定承諾，以及能促進台灣的韌性、安全與連結的許多機會」。

谷立言強調，「從我首次駐台至今的這25年來，吳秘書長和我一直密切合作，致力強化美台的夥伴關係。我們也會持續努力，攜手讓台灣和美國都變得更安全、更強大、更繁榮」。

▼美國在台協會處長谷立言與國安會秘書長吳釗燮會面。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會）