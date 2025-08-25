日3歲女童自己開鎖！　「翻過1.2m圍牆」墜落6樓慘死

記者王佩翊／編譯

日本福岡市早良區24日下午發生一起女童墜樓身亡的事件，一名3歲女童從自家6樓陽台墜落，重傷送醫後仍宣告不治。警方表示，女童的父母當時和女童的姊姊待在其他房間，但因聽到屋內窗戶打開的聲音，於是前去查看，卻發現孩子已不在房內和陽台，往樓下查看才驚見女兒倒在大樓入口屋頂上。

根據《福岡放送》報導，事發當時，家中除了父母外還有姊姊在場，但3歲女童獨自待在另一間房間。雖然房間的窗戶有上鎖，但是女童疑似自己解開窗戶的鎖，並自行走到陽台。

女童的父親在家中聽到窗戶打開的聲音後，便前往陽台確認，但是卻沒有發現女兒，往下瞄了一眼，才發現女兒倒在大樓入口處的屋頂上。女童父親24日下午1時半左右緊急通報警消，救護人員到場後立刻將女童送醫搶救，但仍於1個半小時後宣告身亡。

警方指出，女童家中陽台的圍牆高約120公分，符合日本《建築基準法》規定的110公分標準，但仍無法避免意外發生。鄰居受訪時也直呼震驚，「沒想到小孩會從那麼高的地方掉下來。」

專家則指出，護欄高度符合法規並不代表就能百分百安全。東京都政府先前曾進行實驗，發現許多4歲孩童能輕易跨越110公分的欄杆，2歲幼童甚至只要陽台上有椅子、花盆等墊腳物品，也可以輕易翻越。