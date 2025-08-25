中央健保署強化基層廉政誠信教育　聚焦法治與便民

▲健保署強化同仁對廉政法紀的意識與落實。（圖／健保署北區業務組提供）

記者楊熾興／桃園報導

中央健康保險署北區業務組為強化同仁對廉政法紀的意識與落實，邀請法務部廉政署邱智宏組長與中央銀行政風室劉耀中主任蒞臨授課，分別針對「圖利與便民」及「公務員廉政倫理」進行專業解析，實例分享，以協助釐清法律風險並兼顧倫理避免觸法。

▲▼北區業務組張溫温組長感謝邱智宏組長及劉耀中主任蒞臨授課。（圖／健保署北區業務組提供）

邱智宏指出，圖利罪須具備「公務員身分、明知故意、違反法令、獲得利益」四要件，提醒便民的前提必須是依法行政，即便出於善意，亦可能誤觸法網，影響個人前途與機關信譽。他以「加班費」、「差旅費」等常見爭議案例進行說明，如不當申領、核銷及侵占，即便為金額不多，卻因法令不熟而違法，不得不慎。

劉耀中則分享多年政風實務經驗，課程深入淺出又具啟發性。強調公務員廉政倫理規範明定同仁應嚴守職務分際，避免參與不當餐宴、收受財物或其他利益。即使是看似不具價值的小禮物或案件結束後的水果致贈，仍可能被解讀為回饋或不當利益，應婉拒或依規處理，以免影響外界觀感，甚至觸法，因小失大。

北區業務組張溫温組長表示，透過講座課程讓同仁了解「依法便民、廉潔從政」是保護個人與保障民眾的第一道防線，亦為維護機關廉能形象。