「關稅不會關人很會」藍白送花給王俊力狂酸　北檢曝處理方式

記者劉昌松／台北報導

台北地院12日繼續開庭審理台北市前市長柯文哲涉貪案，國民與民眾兩黨代表12日送花到台北地檢署給檢察長王俊力，除挺柯批北檢押人取供，也嘲諷北檢在726反惡罷中做出巨大貢獻，批評總統賴清德用檢調打擊異己，在野代表一共贈送了3束玫瑰以及1個高架花籃，北檢將依廉政規範轉贈或直接銷毀。

▲民眾黨秘書長周榆修(左起)、國民黨立委徐巧芯、羅智強、王鴻薇送花給北檢檢察長王俊力。（圖／記者劉昌松攝）

▲徐巧芯等人送花束給台北地檢署檢察長王俊力，大諷北檢已經成為執政黨打壓政敵的東廠閹黨。（圖／記者湯興漢攝）

民眾黨秘書長周榆修表示，北檢在726反惡罷中用唾面自乾的方式，做出巨大貢獻，所以要代表全國民眾很諷刺地給北檢掌聲鼓勵。周榆修批評北檢「讓我們見識到長輩常講的，人也你，神也你，鬼也你，壞事做完之後，人躲起來，這幾束花要打醒北檢，要繼續貢獻就貢獻到823，期待看到7:0看到核三營運公投順利過關」。

國民黨立委徐巧芯稱執政黨「關稅不會，關人很會」，並在提起罷免爭議沒多久，話鋒一轉，提到先前北檢偵辦柯文哲案時，「說得很多比特幣、冷錢包，完全沒有證據，卻用媒體、還有很多側翼、網軍，抹滅一個人的人格，把一個人關押起來，讓他不能說話，還繼續延押，大多數人都看不下去了。」

▲北檢婉拒的花束被擺在大門外，後續將轉贈或銷毀。（圖／記者劉昌松攝）

立委羅智強和王鴻薇除了先後質疑檢方在柯文哲案、黃呂錦茹偽造連署等案押人取供、公開霸凌外，也提起日前北檢偵辦公車反罷廣告一事，羅智強稱12日上午才看到有公車至今掛著民進黨蔡適應3年前選基隆市長的廣告，羅智強表示，在台灣多年的選舉文化，不管是公車廣告或競選看板，都來不及在投票當天拆下，北檢卻只辦他的廣告。

在野民代準備的花束花籃由民眾黨立院黨團主任陳智菡送進北檢，經北檢政風室主任說明須依公務員廉政倫理規範進行登記，並婉拒贈花後，陳智菡把花束都放在北檢大門，後續北檢將轉贈公益團體或逕予銷毀。