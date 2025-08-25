　
地方 地方焦點

南投健行節邁入第五年串四大步道　9／6埔里鯉魚潭出發完走享紀念品

▲「南投夠嗨 Go hiking」南投健行節9月登場。（圖／南投縣政府提供）

▲「南投夠嗨 Go hiking」南投健行節9月登場。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

邁入第5年的南投健行節9月6日起將依序在埔里、信義、南投及竹山四鄉鎮市盛大登場，南投縣觀光處指出，今年以「南投夠嗨 Go hiking」為主題，涵蓋融入在地特色的4大經典步道、規劃各具特色的體驗活動及表演，更邀集在地商家共襄盛舉，並提供多項獨家紀念品及65吋電視等豐富摸彩大獎，邀請全國民眾一起感受山林魅力。

2025南投健行節推廣記者會20日於縣府舉辦，包括縣長許淑華、副縣長王瑞德、觀光處長陳志賢、新聞及行政處長蔡明志，縣議員簡千翔、林儒暘、張婉慈都參加；除由四大步道在地代表逐一介紹各自特色，也邀請金曲獎最佳原住民語歌手Kumu Pasaw 姑慕．巴紹表演動人組曲，許淑華並與來賓逐一展示健行完走手提杯、主題袋、健行帽等紀念品。

▲「南投夠嗨 Go hiking」南投健行節9月登場。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，縣府結合中央補助投注高達1.2億元經費、全面更新優化的埔里鯉魚潭，今年南投健行節9月6日首站即選擇在此舉辦，包括鯉魚潭七大穴及不同凡響的音樂水舞都會令人驚豔，當天也同步舉辦南投溫泉季首場活動；第二場10月18日的信義雙龍七彩吊橋園區步道，穿梭於布農原住民部落、全台最長的景觀吊橋七彩吊橋，欣賞氣勢磅礴的雙龍瀑布以及群山萬壑的雙龍河谷，最令人震撼。

11月16日的南投撼龍步道位於南投市中心，交通便利、易於前往，沿途有陽光椰林、柚香步道、蝴蝶區、櫻花區、蘭花區等構築而成四季皆美的特色景觀；最終站11月29日則是竹山瑞龍瀑布步道，全程2.2公里無階梯，適合親子及銀髮族行走，穿梭於孟宗竹林與闊葉林的步道間，民眾除可欣賞多樣原生植物與山林風貌，還能觀賞到有「竹山第一美瀑」之稱的瀑布美景。

縣府風景區管理所補充指出，各場次也推出不同的體驗活動、互動演出及美食，還有專屬的完走紀念品，包括文青風手提杯、七彩流光主題袋及健行紀念帽，現場還可參加65吋大電視、腳踏車、氣炸鍋等多項好禮的摸彩；9月6日「勇咖1號線—跟著鯉魚環潭趣」已開放報名（報名連結：https://reurl.cc/ekGp3b），其餘兩場次可至「樂旅南投」Facebook粉絲專頁 (網址：https://reurl.cc/XApWo7) 查詢更多活動詳情。

08/24 全台詐欺最新數據

406 1 3112 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

