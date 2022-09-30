南投健行節即將報名　參加「三龍」步道行程可拿贈品享優惠

▲「南投健行節」將在10月、11月邀請民眾暢行「三龍」步道，圖為雙龍瀑布七彩吊橋。（圖／南投縣政府提供）



記者高堂堯／南投報導

健行是最老少咸宜的戶外活動，也能防疫護健康，南投縣政府去年舉辦第一屆「南投健行節」引發熱烈迴響，今年將於10至11月陸續推出南投市撼龍步道、雙龍瀑布七彩吊橋、瑞龍瀑布園區等3大健行主題活動，邀請全國民眾踴躍參加。

縣府於29日舉辦活動記者會並同步開放報名，副縣長陳正昇表示，10月份是秋高氣爽的登山好季節，健行節推出的3條健行步道中，撼龍步道有南投後花園的美名，瑞龍步道能享受近在咫尺的瀑布美景，雙龍步道更是網紅網美公認的打卡聖地。

▲▼瑞龍瀑布步道、南投市撼龍步道。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，3場主題健走分別在10月22日南投市撼龍步道、10月29日雙龍瀑布七彩吊橋、11月12日瑞龍瀑布園區舉辦，一律透過「南投好好玩」平台報名，撼龍步道採免費體驗，雙龍瀑布七彩吊橋及瑞龍瀑布園區需負擔100元全票費用；團客方面，雄獅旅遊業者結合南投步道景點、在地知名觀光工廠推出包裝套裝行程，台灣觀巴同步推出健行節產品，每場走雙步道，10月22日撼龍+雙龍、10月29日雙龍+瑞龍、11月12日瑞龍+雙龍，每人只要1280元。

為鼓勵民眾報名，前800名報名者可獲排汗衫，完成報到也能參加額外排汗衫抽獎，參加2場以上更能加碼抽日月潭映涵渡假飯店平日住宿券，參加瑞龍健行則免費贈送「瑞龍尋茶」精美茶杯，參加健走完成全程也能獲得在地社區市集抵用券30元。