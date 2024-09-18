南投健行節5場次活動9／28開走　完賽還有環保好禮

▲南投健行節9月28日起將辦理5場次活動。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

第四屆南投健行節將於9月28日登場，縣政府指出，今年新增2處溫泉區步道，5場次健行活動橫跨埔里福興、信義雙龍、國姓北港溪、南投市撼龍與竹山瑞龍等經典步道，結合在地文化產業與自然資源，歡迎全國民眾參加。

縣府13日辦理「2024南投健行節」記者會，由副縣長王瑞德向國人介紹南投健行節系列活動，並與縣議員林儒暘、日月潭國家風景區管理處技正高慈穗、南投縣北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋，及多位民意代表一起進行啟動儀式。

王瑞德表示，隨健康意識提升，健行活動成為最受歡迎的全民運動之一，南投擁有豐富的山林步道與瀑布景觀，為健行愛好者提供絕佳的場地，健康運動也能帶動地方觀光與經濟產業發展；此次健行節五大經典步道均融入在地特色：首場是9月28日埔里溫泉季暨健行，由福興溫泉遊客中心啟程，路線來回約4公里，沿途平緩、適合所有人，還能感受能高瀑布的迷人風采，第二場是10月5日的雙龍瀑布健行，由雙龍國小啟程，來回約3公里，可探索全台最長的七彩吊橋、欣賞壯觀的溪谷景致，同時體驗原住民文化的精髓。

第三場次則是10月20日的北港溪溫泉嘉年華暨健行，由泰雅渡假村啟程，來回8公里是5條路線中最長，沿途可享受拱型水橋、懷舊水車和三級古蹟糯米橋等特色景點，感受自然與人文的和諧之美；第四場次為11月16日撼龍健行，由南投市漳和里集會所啟程，來回約5公里，沿途行經櫻花林、木芙蓉、血藤區和蝴蝶區等賞花祕境；最後是11月23日的瑞龍健行，由瑞龍瀑布園區啟程，來回約2公里，全程無階梯式的步道及吊橋，園區新建完成跨河空中觀瀑平台及友善高架步道，都能讓遊客有全新、更開闊的視野欣賞美景及觀看瀑布。

南投縣風景區管理所表示，本屆所有場次均採用環保措施：現場提供紙箱水取代瓶裝水，並推廣自備水瓶，參加者可體驗「永續餐具租借服務」，每場完賽者還可獲得精美運動毛巾、冰壩杯或露營椅等環保實用好禮；另9月28日、10月5日及11月16日的三場活動特別加碼摸彩，電視、購物禮券、住宿補助券等，將活動樂趣升級。每場活動於上午8點開始，相關活動詳情與報名方式可至「樂旅南投」Facebook粉絲專頁查詢。