台中套房惡火釀雙亡！情侶交往1年遇死劫　家屬悲痛認屍

▲台中豐原一間套房今日凌晨傳出火警，一對情侶雙亡，李男家屬今日引魂至殯儀館。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅、白珈陽／台中報導

台中市豐原區今日凌晨傳出嚴重火警，釀李男張女情侶檔死亡。張女哥哥說，兩人交往約1年左右，但平時也不會過問感情狀況，李男妹妹說法雷同，說哥哥平時跟家中聯繫也不多。雙方家屬進入冷凍櫃認屍，悲痛不斷拭淚。

中市消防局於今凌晨3時許獲報，圓環東路一處4樓加蓋透天厝火警，出動潭子、石崗、第一大隊、豐南、豐原、頭家厝等消防分隊，共16車32人前往搶救，並在2樓後側房間發現張、李，已明顯死亡未送醫。現場燃燒2樓家具及雜物，燃燒面積約4平方公尺，詳細起火原因由火調釐清。

▲▼檢方今日下午相驗，帶雙方家屬進入冷凍櫃確認人別，家屬悲痛拭淚。（圖／記者許權毅攝）



據查，火警現場為4樓加蓋透天厝，張女（58歲）與李男（53歲）被發現陳屍於2樓套房，已成焦屍。張女的哥哥、嫂子、姊姊，今天上午接獲警方通知，前往現場協助處理後事。

檢方今日15時左右對2名死者遺體進行相驗，李男、張女家屬進入冷凍庫確認人別，步出時悲痛拭淚，難以接受噩耗，外勤檢察官則未對案情說明。不過該套房面積不大，燃燒面積也僅4平方公尺，卻造成2人都死亡，案情仍待釐清。

張女哥哥說，大概知道交往時間約1年，妹妹在外面交的朋友也不會過問，2人確實有發生過一次爭吵，但也是聽警察說才知道，也不知道是不是跟李男「人就突然沒了，誰有辦法接受」；李男妹妹則說，現在也不曉得火災原因，因為現場也還沒勘查完畢，哥哥平常是做木工裝潢，跟家裡聯繫少。

▲雙方家屬說，不曉得情侶倆實際交往情況如何。（圖／記者許權毅攝）