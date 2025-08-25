　
新潮用語誕生！「約蔡依林睡1個小時碰面」萬人笑噴：懂的人就懂

▲▼蔡依林Podcast第二集找蔡健雅、吳青峰暢聊。（圖／凌時差音樂提供）

▲蔡依林堅持規律生活，每天9點半上床睡覺。（圖／凌時差音樂提供）

網搜小組／劉維榛報導

天后蔡依林一句「9點半上床睡覺」，引夜貓族自發性早睡運動，讓不少人笑虧，她比醫生說話還有用！而一名網友直呼，聽到有人約時間碰面，結果對方回「大概約蔡依林睡一個小時碰面」，超潮的對話內容讓他笑到不行。該文章吸引超過2萬人留言狂玩哏，「JST＝Jolin Sleep Time」、「聽過一次就回不去了」。

一名網友在Threads表示，最近聽到超級潮的一句話，有人問「欸我們明天約幾點？」結果對方竟回「大概約蔡依林睡一個小時碰面」。這讓原PO不禁捧腹大笑直呼，「到底誰發明用蔡依林睡眠時間當量詞的啦？」

文章引來破2萬也笑虧，「蔡依林入睡時間，JST（Jolin Sleep Time）+1」、「所以就是晚上10點半，蔡依林的時間制」、「這變成一種國際單位了嗎」、「好用一直用，下次我們約蔡依林睡前3小時吃飯」、「真的會笑死，而且聽過一次就回不去了，我通常都蔡依林睡3小時才躺床」、「懂的人就懂耶哈哈」、「現在都會想說蔡依林都睡多久了，我還在幹嘛？」「我每天都蔡依林睡5個小時的時候睡覺」。

事實上，蔡依林在Podcast節目透露，調整作息早睡後，身體狀況改善得很明顯，「有差，真的有差！我是今年因為去美國回來時差，不得不9點睡，連續兩天起來，我超漂亮！我才震驚原來我是適合更早睡。」

08/24 全台詐欺最新數據

蔡依林被拍「9點半還沒到家」

蔡依林被拍「9點半還沒到家」

天后蔡依林（Jolin）日前透露保養祕訣就是每天晚上9點半就上床睡覺，引發全網討論。有趣的是，她24日為了出席騰訊音樂娛樂盛典，晚上10點多還在典禮現場，讓不少網友笑說：「今晚不能早睡了。」

蔡依林穿Valentino訂製星光禮服

蔡依林穿Valentino訂製星光禮服

蔡依林晚上9點半睡變美　醫揭「真有美容覺」

蔡依林晚上9點半睡變美　醫揭「真有美容覺」

離譜畫面曝！特斯拉駕駛國道內線「邊睡邊超車」

離譜畫面曝！特斯拉駕駛國道內線「邊睡邊超車」

NanaQ 9點半睡覺被罵假掰　「自比蔡依林」遭洗版

NanaQ 9點半睡覺被罵假掰　「自比蔡依林」遭洗版

蔡依林入睡時間上床9點半睡覺早睡量詞

