開抖音喊「可以立案」？　王世堅急發聲：從未經營、已蒐證不寬貸

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者杜冠霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

資訊戰持續升級，詐騙手法也不斷翻新，許多人個資遭盜用詐騙，連2年前好不容易從傳統智障型手機到學會使用智慧型手機的民進黨立委王世堅近期也遭冒用名義開設抖音帳號。王世堅（25日）也急發聲明，強調他沒有經營、開設任何抖音帳號。

王世堅今日在臉書發布嚴正聲明，強調「王世堅從未開設、經營任何抖音帳號！」他目前註冊的帳號只有臉書、IG跟Threads，若鄉親們在這3個軟體以外的地方看到他，「請不要懷疑那不是我本人」。

王世堅也強力譴責盜用別人身分開設帳號的這個行為，此種行為不僅嚴重侵害本人名譽，更刻意誤導社會大眾，他已著手蒐證、絕不寬貸。

最後，王世堅重申，王世堅本人所有公開言論皆以臉書官方及其他官方帳號為準，任何假冒帳號皆為蓄意造假，應受強力譴責並承擔法律責任。

從該冒名帳號可見，姓名、照片都是王世堅的，不過頭銜還是「台北市議員」，該冒名帳號還在直播中留言，「可以立案。但先把普發一萬人民的心聲處理好」、「支持做對的事」、「台灣人民有需要幫忙的地方可以到服務處來申請及告知」。

▼民進黨立委王世堅澄清沒有開設抖音帳號。（圖／翻攝自Facebook／王世堅）