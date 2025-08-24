　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

抖音演算機制像毒品！年輕人上癮「放棄投票權」也要滑

▲大陸抖音海外版TikTok。（圖／CFP）

▲抖音、TikTok的演算機制像毒品一樣讓人上癮。（圖／CFP）

作者／沈伯洋、吳銘軒、台灣民主實驗室
摘自／大塊文化《打台灣不如騙台灣：中國對台灣認知作戰的Q&A

Q：TikTok和抖音為什麼危險？政府該禁止嗎？

A：美國新思考基金會（Reboot Foundation）在2023年4月30日曾發表一個研究，顯示常玩海外版抖音TikTok的年輕人，有高達64%認為，如果在「投票權」跟「抖音」兩者必須放棄一個，他們寧可放棄投票權，也要繼續玩抖音。

[廣告]請繼續往下閱讀...

和其他社群平台相比，抖音的演算機制更像毒品，與其直接禁止抖音，或許我們更應該做的事情是，加強台灣人的數位韌性，讓民眾理解到中國的危險，才是根本的解決問題之道。

隨著越來越多年輕世代沉迷於抖音，加上抖音上許多內容掌握在中國官方手中，如果只是把禁止抖音當成直接的解方，一定會帶來反效果。首先，禁止使用抖音會涉及言論自由問題。再來，政府必須清楚的說明，禁止抖音的理由是什麼？如果是要禁止人民在社群平台上張貼親中言論，事實上這些言論不一定只能放在抖音上，而是在哪裡都可以放。

如果理由是因為資訊安全或演算法，那這樣大量的中國手機遊戲都應該要禁。為了禁止的理由，很可能台灣社會就會落入了細節之爭。

台灣民主實驗室認為，與其直接禁止抖音，我們應該要要求抖音公司在台灣設立分公司，一旦落地之後，我們可以根據銀行法、稅法等台灣法律規範抖音的金流。遇到疑似資訊操作情況時，有在地的窗口可以溝通。

抖音的根本問題在於它將言論市場資本化，透過演算法來決定哪些言論可以被多數人關注，根據的是自身利益而非公共利益。而抖音最大的隱憂，就在於中國政府與中國共產黨能透過法律和政策介入中國企業和社群媒體的運作，要求內容審查、調整演算法，確保平台上的內容符合他們維穩、統戰和意識形態。

我們可以接受民主社會公共辯論發生在以營利為主的私有單位，但如果發生在對手國家可以操控的平台上，讓民眾的個資與討論空間變成了私有平台的資產，這樣等於將我們自己民主社會的公共政策討論，交到有併吞企圖的國家手上，也讓對方進行認知作戰更便宜、更方便。

▲▼大塊文化《打台灣不如騙台灣：中國對台灣認知作戰的Q&A》。（圖／大塊文化）

★本文摘自大塊文化《打台灣不如騙台灣：中國對台灣認知作戰的Q&A》，作者沈伯洋、吳銘軒、台灣民主實驗室。資訊戰、資訊操弄與認知作戰，在這幾年似乎成了可以掛到任何口水戰上的標籤，而這就是操控認知作戰的人想要的結果，讓人們對這議題因為過於浮濫而輕忽、懷疑，台灣社會就會變成最宜於操弄認知作戰的溫床。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
27歲男被沖走　「活埋車旁」慘死
楊宗緯出意外　重摔跌落舞台！傳巨大撞擊聲
核三公投未過門檻「差66萬票」！陳聖文：代表全國8成人不認同
核三公投未過門檻　台電回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

抖音演算機制像毒品！年輕人上癮「放棄投票權」也要滑

「武嶺麥田圈」真相曝光！飆車猴深夜狂燒胎…太管處嚴正發聲了

男載妹子「急剎狂搖」猛吃豆腐！她忍30秒跳車走人　超糗片瘋傳

上百護理之家連署速修「護理人員法」　保障受聘護理負責人權益　

核三公投「差66萬票」未過門檻　台電回應了

逢甲麵包店「撞見大咖歌手」！顧客驚：為啥有陶喆　全場笑瘋朝聖

新自強號車長19字廣播「公開處刑旅客」　影片笑翻網：很有台鐵風格

館長抖音帳號　僅2天「粉絲數破100萬人」自介喊：兩岸一家

逛木柵動物園驚見「樹上有大蟒蛇」！女客被嚇爛　真相卻大逆轉

823罷免又失敗　黃揚明喊不意外！「核三重啟同意票」超過核四重啟

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

【一定是凡間天使】貼心暖男幫每台曝曬中的娃娃車蓋好遮罩

抖音演算機制像毒品！年輕人上癮「放棄投票權」也要滑

「武嶺麥田圈」真相曝光！飆車猴深夜狂燒胎…太管處嚴正發聲了

男載妹子「急剎狂搖」猛吃豆腐！她忍30秒跳車走人　超糗片瘋傳

上百護理之家連署速修「護理人員法」　保障受聘護理負責人權益　

核三公投「差66萬票」未過門檻　台電回應了

逢甲麵包店「撞見大咖歌手」！顧客驚：為啥有陶喆　全場笑瘋朝聖

新自強號車長19字廣播「公開處刑旅客」　影片笑翻網：很有台鐵風格

館長抖音帳號　僅2天「粉絲數破100萬人」自介喊：兩岸一家

逛木柵動物園驚見「樹上有大蟒蛇」！女客被嚇爛　真相卻大逆轉

823罷免又失敗　黃揚明喊不意外！「核三重啟同意票」超過核四重啟

聯電、世界晶圓代工廠腹背受敵　半導體關稅與中國大擴產夾擊

《沉默之丘f》新預告驚恐曝光　「神秘狐面人」現身戰鬥機制亮相

中選會：核三公投花費11.4億、31立委罷免案花4億

1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美明爭威廉波特總冠軍

抖音演算機制像毒品！年輕人上癮「放棄投票權」也要滑

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

大罷免大失敗　日學者：民進黨10年優勢終結，台灣政治進入新時代

藍委31人罷免全數失敗＋核三公投未過　外媒反應一次看

「武嶺麥田圈」真相曝光！飆車猴深夜狂燒胎…太管處嚴正發聲了

快訊／美籍男士林服飾店「揮刀」大鬧

【無照男害命】台中28歲男等紅燈被撞飛亡

生活熱門新聞

核三公投未過門檻　台電回應了

逛動物園驚見「樹上大蟒蛇」！女嚇爛

核三公投開票中！他驚「南部變天了」：同意票輾壓

「劍魚」變強明天升級中颱　午後雷雨一路下到周六

新自強號車長廣播　19字公開處刑旅客

男騎車狂急剎吃豆腐！妹子跳車走人

翻不了盤！他曝賴清德「三年做不了事」

泡泡袋、貼紙！常見「6種包裹垃圾」丟錯罰6000

逢甲麵包店撞見大咖歌手！顧客愣：陶喆在這

同事出國「行李箱都不上鎖」驚呆她！一票人曝原因

他早先預言「823罷免失敗、核三通過」！網炸鍋

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

「大罷免輸更多！」他預言成功：民眾更討厭大罷免

白髮男拿隨身風扇「被誤認偷拍」遭青鳥公審！真相打臉

更多熱門

相關新聞

館長抖音號僅2天「粉絲數破100萬人」：兩岸一家

館長抖音號僅2天「粉絲數破100萬人」：兩岸一家

網紅「館長」陳之漢今日（22日）凌晨2時許在臉書、IG分享一張圖片，已經成功申請抖音帳號，而且獲得實名認證，短短2天的時間，粉絲人數已經突破100萬人，自介則寫道「兩岸一家，攜手共進，世界第一」。消息曝光，網友驚呼「想看館長開抖音直播」、「賺爛了」、「太猛了」。

38萬小學生用抖音　監院指「危害兒少、威脅國安」促政府管制TikTok

38萬小學生用抖音　監院指「危害兒少、威脅國安」促政府管制TikTok

川普：有買家想收購TikTok

川普：有買家想收購TikTok

館長秀抖音號　直播竟「秒變黑白色」！全程被拍下

館長秀抖音號　直播竟「秒變黑白色」！全程被拍下

37歲男農會領錢手狂抖　里港警破詐騙

37歲男農會領錢手狂抖　里港警破詐騙

關鍵字：

抖音TikTok認知作戰台灣民主實驗室大塊文化

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

吉普車溯溪陷急流！27歲男遭活埋溺斃

快訊／公投、罷免告段落　賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

核三延役公投結果出爐　賴清德提三大原則：政府不會排除先進核能

逛動物園驚見「樹上大蟒蛇」！女嚇爛

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

楊宗緯出意外「墜落2公尺高舞台」！

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

罷免沒過！罷團嗆江啟臣「別坐這山望那山」

女記者被黃國昌嗆　弟PO中指照力挺

更多

最夯影音

更多

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面