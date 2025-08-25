洗車隧道砸破前擋嚇壞1家4口　加油站長指「未打N檔」...車主怒了

▲▼蘇澳鎮一家加油站自動洗車場（下圖）傳出意外，一輛轎車前擋風玻璃遭洗車機器碰撞受損。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣蘇澳鎮一家加油站附設的自動洗車場，昨（24日）晚發生意外事故。一輛轎車進入洗車隧道時，前擋風玻璃突然被洗車機器撞破，玻璃碎片掉進車內，車上一家四口受到驚嚇，所幸沒有人受傷。蘇澳警分局已受理報案，正調查事故原因。

一名網友在Threads分享此事，表示她的姊妹一家人在花蓮遊玩後返台北途中，順便在蘇澳加油站洗車。當車輛進入洗車隧道時，前輪已進入軌道，後輪正要進去時，卻聽到一聲巨響，洗車機撞上車輛前擋風玻璃，導致玻璃破裂，碎片掉在駕駛座附近。她提到一家人雖然受到驚嚇，但幸好都平安無事。

加油站站長事後趕抵現場，認為車輛未切換至N檔導致事故，態度強硬引發爭執。雙方報警後到警局做筆錄，警方表示事故地點屬私人土地，需雙方自行協調賠償事宜或透過民事訴訟解決。車輛已由拖車拖回修理，車主認為站長應釐清事故原因，而非直接指責車輛操作失誤。

蘇澳警分局指出，昨（24日）晚6點42分許，接獲報案後派員到場，初步確認轎車擋風玻璃左前方毀損，事故原因仍待進一步調查。警方強調此案非一般道路交通事故，後續賠償問題需由雙方自行協商或透過法律途徑處理。