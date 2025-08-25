　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

洗車隧道砸破前擋嚇壞1家4口　加油站長指「未打N檔」...車主怒了

▲▼蘇澳鎮一家加油站自動洗車場（下圖）傳出意外，一輛轎車前擋風玻璃遭洗車機器碰撞受損。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼蘇澳鎮一家加油站自動洗車場（下圖）傳出意外，一輛轎車前擋風玻璃遭洗車機器碰撞受損。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣蘇澳鎮一家加油站附設的自動洗車場，昨（24日）晚發生意外事故。一輛轎車進入洗車隧道時，前擋風玻璃突然被洗車機器撞破，玻璃碎片掉進車內，車上一家四口受到驚嚇，所幸沒有人受傷。蘇澳警分局已受理報案，正調查事故原因。

▲▼蘇澳鎮一家加油站自動洗車場（下圖）傳出意外，一輛轎車前擋風玻璃遭洗車機器碰撞受損。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼蘇澳鎮一家加油站自動洗車場（下圖）傳出意外，一輛轎車前擋風玻璃遭洗車機器碰撞受損。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

一名網友在Threads分享此事，表示她的姊妹一家人在花蓮遊玩後返台北途中，順便在蘇澳加油站洗車。當車輛進入洗車隧道時，前輪已進入軌道，後輪正要進去時，卻聽到一聲巨響，洗車機撞上車輛前擋風玻璃，導致玻璃破裂，碎片掉在駕駛座附近。她提到一家人雖然受到驚嚇，但幸好都平安無事。

加油站站長事後趕抵現場，認為車輛未切換至N檔導致事故，態度強硬引發爭執。雙方報警後到警局做筆錄，警方表示事故地點屬私人土地，需雙方自行協調賠償事宜或透過民事訴訟解決。車輛已由拖車拖回修理，車主認為站長應釐清事故原因，而非直接指責車輛操作失誤。

▲▼蘇澳鎮一家加油站自動洗車場（下圖）傳出意外，一輛轎車前擋風玻璃遭洗車機器碰撞受損。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

蘇澳警分局指出，昨（24日）晚6點42分許，接獲報案後派員到場，初步確認轎車擋風玻璃左前方毀損，事故原因仍待進一步調查。警方強調此案非一般道路交通事故，後續賠償問題需由雙方自行協商或透過法律途徑處理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／經典賽中華隊教練團　名單出爐
林濁水：綠營對柯建銘比孫中山、蔣介石還神聖　如此昏聵不可能不
獨／信義區超跑巷激情畫面！和尚擁吻女子1分鐘
77老大慘了！　遭重罰484萬
劍指柯建銘？　段宜康：沒有人可以自稱無可替代
快訊／台師大女足遭強迫抽血　檢調首度約談周台英、陳忠慶
快訊／北市警發布88名中階警官人事令　從副分局長到所長都調整
2日男西門町揮五星旗喊熱愛中國　強制驅逐出境永不得來台
已罰900萬！受損光電板還沒清完

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女足教練淪詐欺、侵占罪被告！　周台英現身調查局畫面曝

嘉義台18線奪命車禍！小貨車下山猛撞　女行人「頭部重創」亡

獨／信義區超跑巷傻眼畫面曝　和尚當街調情...擁吻女子長達1分鐘

台南2彩券行遭竊40萬刮刮樂　警網攔截37歲男搜出贓物

山道猴燒胎！武嶺停車場驚見「麥田圈」　警與太管處加強取締

快訊／台師大女足遭強迫抽血　檢調首度約談周台英、陳忠慶

用路人嚇壞！台88拖板車「沿路狂掉砂石包」　恐釀追撞警將開罰

快訊／北市警發布88名中階警官人事令　從副分局長到所長都調整

新庄滯洪池光電板還沒清完　環境部：政府將接手...嘉檢回應了

2日男西門町揮五星旗喊熱愛中國　移民署強制驅逐出境永不得來台

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

女足教練淪詐欺、侵占罪被告！　周台英現身調查局畫面曝

嘉義台18線奪命車禍！小貨車下山猛撞　女行人「頭部重創」亡

獨／信義區超跑巷傻眼畫面曝　和尚當街調情...擁吻女子長達1分鐘

台南2彩券行遭竊40萬刮刮樂　警網攔截37歲男搜出贓物

山道猴燒胎！武嶺停車場驚見「麥田圈」　警與太管處加強取締

快訊／台師大女足遭強迫抽血　檢調首度約談周台英、陳忠慶

用路人嚇壞！台88拖板車「沿路狂掉砂石包」　恐釀追撞警將開罰

快訊／北市警發布88名中階警官人事令　從副分局長到所長都調整

新庄滯洪池光電板還沒清完　環境部：政府將接手...嘉檢回應了

2日男西門町揮五星旗喊熱愛中國　移民署強制驅逐出境永不得來台

AI房產科技再進化！永慶房產集團開創「問房」新時代

張淑芬出任崑山科大榮譽講座教授　兼任跨國循環經濟大使

嫁豪門尪生三寶！劉伊心替愛女籌備「水上抓周派對」　奢華場面曝光

新潮用語誕生！「約蔡依林睡1個小時碰面」萬人笑噴：懂的人就懂

快訊／經典賽中華隊教練團名單出爐　12強冠軍陣容續任

領33K「怎麼存到1000萬」買房？　她一算：不吃不喝也要25年

【廣編】小禎現身微風之夜　擔任法國Parfums de Marly品牌大使化身香氛女神

女足教練淪詐欺、侵占罪被告！　周台英現身調查局畫面曝

【廣編】《依露希爾：星曉》Remake版本即將登場！事前預約啟動　豪華獎勵限時釋出

許維恩一家三口去沖繩玩「遇突發狀況」！苦笑冒冷汗：只能說幸運吧

【公投罷免告一段落】賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

社會熱門新聞

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

台南三寶媽激戰游泳教練　滑進摩鐵多次！尪告小王竟慘敗

快訊／女生喊救命！　台中出租套房大火情侶雙亡

10短裙露肩辣妹街上狂奔！全進警局原因曝

台中男陳屍醫院門口！昨天路倒被送醫

快訊／抓到了！新店男「瓦斯罐縱火」　落網坦承犯案

都更夢碎！　宣明智父子公司遭詐

苗栗史上最大環保犯罪！廢土棄置5足球場大

大火畫面曝！新店巷弄內「烈焰吞噬轎車」

2日男西門町揮五星旗　遭強制驅逐出境不得來台

即／李正皓電視台外遭襲　士檢火速起訴4嫌

即／天道盟主謀想交保哭了　律師搬勾串羈押被打臉

更多熱門

相關新聞

冬山河溫泉泡湯設施　2027年2月竣工

冬山河溫泉泡湯設施　2027年2月竣工

溫泉區新選擇！宜蘭縣獲得2億3,800萬元補助計畫重點之一的「冬山河親水公園溫泉泡湯設施」正式啟動，預計2027年2月竣工，未來將成為宜蘭縣第4處溫泉區，吸引國內外遊客前來體驗。代理縣長林茂盛要求完工後，藉由「冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」，提升冬山河流域的觀光遊憩量能。

宜蘭市人變了！　透天、大樓交易占比「首見交叉」

宜蘭市人變了！　透天、大樓交易占比「首見交叉」

唬爛火星塞潮濕不能熄火　宜蘭男加完油跑了

唬爛火星塞潮濕不能熄火　宜蘭男加完油跑了

9嫌虐死少年　驚爆其中1人是海軍中士

9嫌虐死少年　驚爆其中1人是海軍中士

17歲少年遭擄走打死「棄屍宜蘭」！竹檢聲押5嫌

17歲少年遭擄走打死「棄屍宜蘭」！竹檢聲押5嫌

關鍵字：

宜蘭蘇澳洗車機器撞破前擋風玻璃

讀者迴響

熱門新聞

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

可能又有新颱風　預估路徑曝

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面