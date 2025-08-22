17歲少年遭虐死棄屍　9嫌驚爆其中1人是現役海軍中士

記者黃翊婷／綜合報導

17歲曾姓少年因積欠2萬5000元修車費，遭9人擄走活活虐死。其中1名嫌犯因良心不安在20日主動投案，警方循線追查揪出另外8人，這9名嫌犯中有4人未成年，1人是現役海軍中士。竹檢指出，經訊問後，謝姓等5人涉犯擄人勒贖致死、3人以上私行拘禁致死罪，罪嫌重大，因此向新竹地院聲請羈押禁見；而另外涉案的4人則是未成年，由警方解送新竹地院少年法庭審理。

▲曾姓少年的遺體被尋獲時，已經開始腐爛。（圖／記者游芳男翻攝）

回顧案件經過，曾姓少年因積欠2萬5000元修車費，17日下午在新竹縣竹東鎮的住家遭人擄走；9名嫌犯將曾姓少年押上車後，載至尖石鄉活活打死，接著於18日凌晨開車前往宜蘭縣頭城鎮一處山區棄屍，並在下山途中丟棄凶器。

事後，其中1名嫌犯因良心不安主動投案，警方循線追查，很快便揪出另外8人。這9名嫌犯包含謝姓主嫌和8名共犯，其中有4人是未成年，同夥供稱，謝姓主嫌持鋁棒毆打曾姓少年，其他人則是徒手或用腳踢踹。

根據《聯合新聞網》報導，落網的9人中，竟有1人是現役海軍中士，而且就在蘇澳軍港服役。警方訊後已依殺人、擄人勒贖等罪嫌，將9人移送法辦，至於是否還有其他共犯，仍有待進一步調查釐清。

