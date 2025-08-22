　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

17歲少年遭虐死棄屍　9嫌驚爆其中1人是現役海軍中士

記者黃翊婷／綜合報導

17歲曾姓少年因積欠2萬5000元修車費，遭9人擄走活活虐死。其中1名嫌犯因良心不安在20日主動投案，警方循線追查揪出另外8人，這9名嫌犯中有4人未成年，1人是現役海軍中士。竹檢指出，經訊問後，謝姓等5人涉犯擄人勒贖致死、3人以上私行拘禁致死罪，罪嫌重大，因此向新竹地院聲請羈押禁見；而另外涉案的4人則是未成年，由警方解送新竹地院少年法庭審理。

▲宜蘭頭城鄉山區經驚見屍體。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲曾姓少年的遺體被尋獲時，已經開始腐爛。（圖／記者游芳男翻攝）

回顧案件經過，曾姓少年因積欠2萬5000元修車費，17日下午在新竹縣竹東鎮的住家遭人擄走；9名嫌犯將曾姓少年押上車後，載至尖石鄉活活打死，接著於18日凌晨開車前往宜蘭縣頭城鎮一處山區棄屍，並在下山途中丟棄凶器。

事後，其中1名嫌犯因良心不安主動投案，警方循線追查，很快便揪出另外8人。這9名嫌犯包含謝姓主嫌和8名共犯，其中有4人是未成年，同夥供稱，謝姓主嫌持鋁棒毆打曾姓少年，其他人則是徒手或用腳踢踹。

根據《聯合新聞網》報導，落網的9人中，竟有1人是現役海軍中士，而且就在蘇澳軍港服役。警方訊後已依殺人、擄人勒贖等罪嫌，將9人移送法辦，至於是否還有其他共犯，仍有待進一步調查釐清。

竹檢指出，經訊問後，謝姓等5人涉犯擄人勒贖致死、3人以上私行拘禁致死罪，罪嫌重大，因此向新竹地院聲請羈押禁見；而另外涉案的4人則是未成年，由警方解送新竹地院少年法庭審理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚！茂木太太原因全說
快訊／全台45間門市！勾詐團洗23億　14人起訴
一口氣降價4100萬！　房東鐵了心棄年收800萬金雞母
「籃球女神」解放比基尼！　一轉側面臀型全看光激辣
17歲少年遭虐死棄屍　9嫌驚爆其中1人是現役海軍中士
快訊／鄧愷威遭下放3A！出賽4場防禦率近9
快訊／高雄左營「行刑式槍殺」　男子當場慘死
普澤會未談攏　俄發動「7月以來最大空襲」逾600枚武器攻烏
快訊／為25000元打死17歲少年棄屍　5嫌聲押4人送少年法

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑債務糾紛！高雄通緝男家門前被槍殺　曾因製造假車禍詐保遭判刑

快訊／史上最大黑金工廠！「幣想」勾詐團洗23億害千人　14人起訴

嘉義婦險被假檢座騙42.6萬　朴子警銀聯手阻詐

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」慘死　現場留8彈殼

17歲少年遭虐死棄屍　9嫌驚爆其中1人是現役海軍中士

17歲少年遭擄走打死「棄屍宜蘭」！竹檢聲押5嫌　4人送少年法庭

男大生假扮實習律師　開2條件想騙砲少女！下場關3年

新竹砸店惡煞被壓制「漏屎」　起底在台積電工作

立委擬刪「勾串之虞」羈押事由　檢察官協會警告：危及國安

退役飛官淪共諜！210萬賤賣國軍演訓、雄三機密　被判2年2月定讞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

【街頭鬥毆】大稻埕煙火上演情侶格鬥！　女子遭扯頭髮慘摔地

虞書欣爆霸凌

疑債務糾紛！高雄通緝男家門前被槍殺　曾因製造假車禍詐保遭判刑

快訊／史上最大黑金工廠！「幣想」勾詐團洗23億害千人　14人起訴

嘉義婦險被假檢座騙42.6萬　朴子警銀聯手阻詐

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」慘死　現場留8彈殼

17歲少年遭虐死棄屍　9嫌驚爆其中1人是現役海軍中士

17歲少年遭擄走打死「棄屍宜蘭」！竹檢聲押5嫌　4人送少年法庭

男大生假扮實習律師　開2條件想騙砲少女！下場關3年

新竹砸店惡煞被壓制「漏屎」　起底在台積電工作

立委擬刪「勾串之虞」羈押事由　檢察官協會警告：危及國安

退役飛官淪共諜！210萬賤賣國軍演訓、雄三機密　被判2年2月定讞

台美混血費爾柴德進60天傷兵名單　WBC替台出戰恐添變數

研究證實早上喝咖啡心情好　醫：起床後「2小時半內」飲用效果最佳

戴罪回鍋！民政處長助傅崐萁查水表被逮　「請辭98天」火速回任花縣府

台鐵教師節連假加開109班次　車票8/27開賣

疑債務糾紛！高雄通緝男家門前被槍殺　曾因製造假車禍詐保遭判刑

大谷翔平休養缺席洛磯戰　總教練羅伯斯保證：「明天會出場」

快訊／史上最大黑金工廠！「幣想」勾詐團洗23億害千人　14人起訴

嘉義婦險被假檢座騙42.6萬　朴子警銀聯手阻詐

出門約會「不想擠捷運」被說是公主！一票搖頭：跟學生時代一樣

Infiniti Q50停產1年要回來了！國外原廠爆雷將重新復活推新一代

【持球棒叫囂】男違停被提醒　暴怒下車恐嚇路人

社會熱門新聞

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

新竹黑幫砸早餐店打女店員　竟是台積電外包工人

即／旗山1男陳屍公用女廁

獨／被綁肉票背景曝　詐酒店妹200萬挨告被盯上

即／汐止新台五路外勞打群架　

17歲少年遭虐殺棄屍！「從頭到腳全是傷」死因曝光

喑啞母千萬存款遭盜　不肖兒重判3年半

新竹砸店惡煞被壓制「漏屎」　起底在台積電工作

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

即／被前夫反指想分產5千萬　議員發聲明反擊

桃園市議員舒翠玲夫妻涉詐領助理費判決出爐

9嫌虐死少年　驚爆其中1人是海軍中士

更多熱門

相關新聞

17歲少年遭擄走打死「棄屍宜蘭」！竹檢聲押5嫌

17歲少年遭擄走打死「棄屍宜蘭」！竹檢聲押5嫌

新竹縣竹東鎮一名曾姓少年(17歲)因積欠他人修車費2萬5000元，17日下午遭謝姓主嫌等9人擄走、活活打死後運往宜蘭棄屍，直到20日晚間，其中一名犯嫌因良心不安自行投案，全案才因此曝光，警方事後將涉案的9人全數帶回。竹檢指出，經訊問後，謝姓等5人涉犯擄人勒贖致死、三人以上私行拘禁致死罪，罪嫌重大，因此向新竹地院聲請羈押禁見；而另外涉案的4人則是未成年，由警方解送新竹地院少年法庭審理。

宜蘭羅東Q4房市保守以待　在地：新大樓3字頭平盤整理

宜蘭羅東Q4房市保守以待　在地：新大樓3字頭平盤整理

新竹黑幫砸早餐店打女店員　竟是台積電外包工人

新竹黑幫砸早餐店打女店員　竟是台積電外包工人

陪林思銘車掃催大罷免不同意票　高虹安：讓台灣大惡罷終結掉

陪林思銘車掃催大罷免不同意票　高虹安：讓台灣大惡罷終結掉

17歲少年遭虐殺棄屍！「從頭到腳全是傷」死因曝光

17歲少年遭虐殺棄屍！「從頭到腳全是傷」死因曝光

關鍵字：

宜蘭新竹殺人擄人勒贖命案

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面激辣

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

華爾街日報：川普政府不考慮入股台積電

金曲歌手謝震廷驚傳失聯！　友人求助「很多人在找他」

新竹黑幫砸早餐店打女店員　竟是台積電外包工人

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面