17歲少年遭擄走打死「棄屍宜蘭」！竹檢聲押5嫌　4人送少年法庭

▲曾姓少年遭謝嫌等人擄走後活活打死，並載往宜蘭棄屍。（圖／記者游芳男翻攝）

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

新竹縣竹東鎮一名曾姓少年(17歲)因積欠他人修車費2萬5000元，17日下午遭謝姓主嫌等9人擄走、活活打死後運往宜蘭棄屍，直到20日晚間，其中一名犯嫌因良心不安自行投案，全案才因此曝光，警方事後將涉案的9人全數帶回。竹檢指出，經訊問後，謝姓等5人涉犯擄人勒贖致死、三人以上私行拘禁致死罪，罪嫌重大，因此向新竹地院聲請羈押禁見；而另外涉案的4人則是未成年，由警方解送新竹地院少年法庭審理。

新竹地檢署指出，20日深夜接獲通報，竹東地區傳出少年遭擄人勒贖致死案，立即成立專案小組全力偵辦，並於21日上午在宜蘭山區尋獲死者曾姓少年遺體，經縝密蒐證後，拘提涉案的謝嫌等5人，另由警方報請新竹地方法院少年法庭核發同行書，帶同4名涉案少年到庭。

全案經檢方訊問後，認為謝嫌等5人涉犯刑法擄人勒贖致死、三人以上私行拘禁致死罪，嫌疑重大，所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，依法向新竹地院聲請羈押禁見；另4名涉案少年年則依少年事件處理法規定，由警方解送新竹地院少年法庭審理。