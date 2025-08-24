　
    • 　
>
生活 生活焦點

冬山河溫泉泡湯設施2027年2月竣工　打造宜蘭觀光新亮點

▲▼「蘭陽溫泉浴」工程大眾湯屋的模擬圖。（圖／宜縣府提供，下同）

▲「蘭陽溫泉浴」工程大眾湯屋的模擬圖。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府再創觀光新局！交通部觀光署核定「冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」，宜蘭縣獲得2億3,800萬元補助，計畫重點之一「冬山河親水公園溫泉泡湯設施」正式啟動，預計2027年2月竣工，未來將成為宜蘭縣第4處溫泉區，吸引國內外遊客前來體驗。代理縣長林茂盛要求完工後，藉由「冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」，提升冬山河流域的觀光遊憩量能。

▲▼「蘭陽溫泉浴」工程大眾湯屋的模擬圖。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼「蘭陽溫泉浴」工程大眾湯屋的模擬圖。（圖／宜縣府提供，下同）

代理縣長林茂盛今（24）日親赴現場視察「蘭陽溫泉浴計畫」施工前準備，並邀集地方民意代表、五結鄉公所及民間協會共同參與，說明計畫進度及執行內容。他要求施工團隊如期如質完成工程，並同步推動相關行銷宣傳活動，期望藉由「冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」，提升冬山河流域的觀光遊憩量能。

▲▼「蘭陽溫泉浴」工程大眾湯屋的模擬圖。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼「蘭陽溫泉浴」工程大眾湯屋的模擬圖。（圖／宜縣府提供，下同）

林茂盛表示，未來將結合地方民宿、飯店業者及休閒農場等民間力量，延續夏季童玩節的熱潮，吸引遊客在秋冬季節造訪冬山河，享受溫泉泡湯的獨特氛圍，打造冬山河流域成為國內外知名的優質旅遊廊帶。

宜蘭縣政府早在2021年7月於冬山河親水公園探測到溫泉資源，經中央政府、地方政府及民間組織共同努力，2024年1月正式劃定為溫泉區，成為繼礁溪、蘇澳及員山後的第4處溫泉區。隨後，交通部觀光署於2024年7月核定「冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」，其中「蘭陽溫泉浴計畫」將親水公園原游泳池改建為溫泉泡湯設施，包含大眾泡湯池及個人湯屋，分二期工程進行，總經費達1億4,600萬元。

宜蘭縣政府已於2025年4月及6月完成工程發包程序，為避免影響童玩節30周年活動，施工安排在童玩節結束後進行，預計2027年2月竣工。屆時，溫泉設施可同時容納150至200位遊客，提供泡湯、泡腳及煮蛋等多元體驗，為冬山河流域增添新亮點。

冬山河溫泉泡湯設施2027年2月竣工　打造宜蘭觀光新亮點

冬山河溫泉泡湯設施2027年2月竣工　打造宜蘭觀光新亮點

宜蘭市的房市結構大洗牌！10年前電梯大廈的交易占比遠低透天，但最新統計大樓交易占比升至43%、透天降至38%，兩者已正式「交叉」。在地業者分析，這背後與家庭結構改變、居住需求轉變、營建及地價成本上漲因素有關。

