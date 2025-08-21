　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

月領6萬6！正妹從軍4年自由「被酸過太爽」　網反轟：羨慕就簽啊

▲▼台灣,國軍,演習,軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲有網友看到原PO的召募文後，說想給孩子從軍。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／劉維榛報導

「你們說當兵不自由，我卻覺得我很自由！」一名正妹分享，目前在軍隊服務4年，月薪6萬多元能繳房貸、出國旅行、買喜歡的東西，更重要的是能照顧自己。駐守在馬祖莒光守備大隊的她直呼，「90後的我，才真正理解成年人的快樂！」文章一出掀起正反兩派激辯，甚至有人轉發到臉書社團酸她「過太爽」。

一名正妹在Threads表示，27歲的她目前服役4年，對於不少人誤解「當兵不自由」，但她直言「我卻覺得我很自由」，不僅如此，原PO驕傲認為有能力規劃未來、繳得起房貸、出國旅行，以及買喜歡的任何東西，「更重要的是，我有能力照顧我自己。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO進一步透露，她在馬祖莒光守備大隊從軍，每月領著6萬6150元，最後她也直呼「90後的我，才真正理解屬於成年人的快樂，做妳想做的事、買妳想買的東西！」

文章曝光後，引發網友兩派吵翻，「好有興趣，想叫小孩去當兵」、「支持，以從軍為榮」、「謝謝妳保家衛國家，我以前也好想當 但是身體太爛了」；「外島三個月回家一次，自由在哪裡？除非妳跟別人休假制度不一樣」、「軍中還是很黑暗，而且很看單位」、「看不出有訓練的痕跡，莫非日常工作是文字相關嗎」、「身邊有人剛簽下去馬上就後悔的」、「24小時待命的，這錢這樣算就很少了」。

也有網友分享身邊或自己從軍的狀況，「我女兒也是職軍，目前空軍中尉，大學ROTC時期也上過莒光日電視」、「馬祖當兵真的蠻好的，我在南竿退伍的，一次返台假可以排十多天出國，每年特休也併入返台假，不像本島常常被吃掉假」、「現在的待遇真的很不錯，以前當班長的時候，一個月領3萬3625元，因為不夠家裡用，所以還自願到金門去服役，再多領9500元，雖然辛苦，但那是一生難忘的回憶」、「朋友是職軍，都快到退休年資了，已經買了兩間新北的房子，當職軍的確能存錢」。

這篇也被轉發到臉書社團《靠北長官2025》，有人嗆聲原PO「過太爽！」其他網友則反酸，「她只是分享喜悅，這樣就過太爽？是眼紅是吧，還是你是軍中底層？為何要看人不爽」、「她並沒有寫說部隊裡的生活怎樣，如何知道過太爽？她講得是心靈跟成長層面的自由，這是個人的感受問題，雖然我看到的時候覺得不可置信，但跟過太爽是扯不上關係的」、「酸她不自由，其實最不自由的是你的心態吧，然後別人過得好壞，跟你KPI有關嗎？」「羨慕嗎？羨慕就簽進去啊」。而本尊也現身留言串回應，「謝謝各位學長姐，我沒事」。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台「1私校」排名輾壓清大陽明交大！　畢業起薪6.6萬
高雄驚見200m堰塞湖！　居民憂潰堤
高鐵將推「寧靜車廂」！通話要到玄關　不配合可解除運送
鬆獅蜥裝箱寄到超商！　店員見「活體亂竄」傻眼
快訊／「甜心議員」遭家暴！　誠泰少東慘了
快訊／宏達電靠AI眼鏡「重返榮耀」　爆逾5萬張大量奔漲停
土屋太鳳「小孩舔飲料瓶」影片挨轟！私帳發文…日網失望了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

月領6萬6！正妹從軍4年自由「被酸過太爽」　網反轟：羨慕就簽啊

台灣「1私校」輾壓清大陽明交大！畢業起薪6.6萬　最賺4科系出爐

高鐵9/22推「寧靜車廂」通話要到玄關　勸導期後不配合可拒載

不定時炸彈！高雄甲仙驚見200m堰塞湖　下游居民憂潰堤

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

信義區深夜突然停電！　只剩台北101還亮著

快訊／08:00高雄六龜3.8地震　最大震度2級

快訊／桃園復興台7線33K凌晨坍方　後山3里今緊急停班課

憲指部少將發言人爆家變！控外甥女吞遺產　亡母自拍片護孫

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

月領6萬6！正妹從軍4年自由「被酸過太爽」　網反轟：羨慕就簽啊

台灣「1私校」輾壓清大陽明交大！畢業起薪6.6萬　最賺4科系出爐

高鐵9/22推「寧靜車廂」通話要到玄關　勸導期後不配合可拒載

不定時炸彈！高雄甲仙驚見200m堰塞湖　下游居民憂潰堤

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

信義區深夜突然停電！　只剩台北101還亮著

快訊／08:00高雄六龜3.8地震　最大震度2級

快訊／桃園復興台7線33K凌晨坍方　後山3里今緊急停班課

憲指部少將發言人爆家變！控外甥女吞遺產　亡母自拍片護孫

蘭嶼「雙水龍捲」畫面曝！遊客駐足驚呼連連　氣象專家解釋了

大逆轉！害兆豐銀遭美國重罰57億　前董座蔡友才二審改判無罪

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

花蓮前玉里鎮長「侵占里長事務費7萬元」！　一審遭判刑11年

陳聖文送「核水」遭打臉　黃國昌：小丑行徑不要污辱台灣人智商

月領6萬6！正妹從軍4年自由「被酸過太爽」　網反轟：羨慕就簽啊

高雄議會財產申報　前議長負債31億、黃紹庭美國置產、她砸2千萬買船

台南之光！高國倫接任童軍總會理事長　市府祝賀肯定

安心亞脫了！出海「難得解放比基尼」被拍超辣身材 震撼1萬人

台塑掌門換人新行情　四寶1檔率先衝漲停

【泰格與雪兒】抓包閨密

生活熱門新聞

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

有颱風？全台轉易雨濕又熱

日網紅超怕的台味水果！竟是世界第2營養食物

看3次中醫被收27萬！台中女看收據傻了

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

5食物害血糖飆！專家點名這健康飲品

鬧翻賓賓哥！AJ哥自揭入獄黑歷史

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

更多熱門

相關新聞

新青安7月受理件數跌破4千件　華銀逾11家分行受理成績抱蛋

新青安7月受理件數跌破4千件　華銀逾11家分行受理成績抱蛋

新青安愈來愈難貸。雖然央行、財政部等政府單位都發出聲明指沒有限制新青安貸款政策，但財政部統計，今年7月八大行庫受理新青安件數退至3865件，失守4千件大關，金額降至326.16億元，為開辦以來單月第3低水準，僅次於今年1、2月的成績。其中華南銀行全台185家分行中有至少11家分行受理件數抱蛋，再受爭議。

房貸拉「緊」報！預售屋爆解約潮　3銀行還有額度免排隊

房貸拉「緊」報！預售屋爆解約潮　3銀行還有額度免排隊

女大生新青安買房撐不住「求銀行寄警告信」

女大生新青安買房撐不住「求銀行寄警告信」

中華郵政放寬受災保戶理賠　保險費、房貸祭寬延措施

中華郵政放寬受災保戶理賠　保險費、房貸祭寬延措施

北投死亡車禍畫面曝　女行人遭撞3天後不治

北投死亡車禍畫面曝　女行人遭撞3天後不治

關鍵字：

從軍軍人外島薪水房貸過太爽馬祖莒光守備大隊

讀者迴響

熱門新聞

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

有颱風？全台轉易雨濕又熱

千百惠過世　生前最後身影曝光

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

千百惠兒子沉痛發聲

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面