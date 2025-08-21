月領6萬6！正妹從軍4年自由「被酸過太爽」　網反轟：羨慕就簽啊

▲有網友看到原PO的召募文後，說想給孩子從軍。（圖／達志影像／美聯社）



「你們說當兵不自由，我卻覺得我很自由！」一名正妹分享，目前在軍隊服務4年，月薪6萬多元能繳房貸、出國旅行、買喜歡的東西，更重要的是能照顧自己。駐守在馬祖莒光守備大隊的她直呼，「90後的我，才真正理解成年人的快樂！」文章一出掀起正反兩派激辯，甚至有人轉發到臉書社團酸她「過太爽」。

一名正妹在Threads表示，27歲的她目前服役4年，對於不少人誤解「當兵不自由」，但她直言「我卻覺得我很自由」，不僅如此，原PO驕傲認為有能力規劃未來、繳得起房貸、出國旅行，以及買喜歡的任何東西，「更重要的是，我有能力照顧我自己。」

原PO進一步透露，她在馬祖莒光守備大隊從軍，每月領著6萬6150元，最後她也直呼「90後的我，才真正理解屬於成年人的快樂，做妳想做的事、買妳想買的東西！」

文章曝光後，引發網友兩派吵翻，「好有興趣，想叫小孩去當兵」、「支持，以從軍為榮」、「謝謝妳保家衛國家，我以前也好想當 但是身體太爛了」；「外島三個月回家一次，自由在哪裡？除非妳跟別人休假制度不一樣」、「軍中還是很黑暗，而且很看單位」、「看不出有訓練的痕跡，莫非日常工作是文字相關嗎」、「身邊有人剛簽下去馬上就後悔的」、「24小時待命的，這錢這樣算就很少了」。

也有網友分享身邊或自己從軍的狀況，「我女兒也是職軍，目前空軍中尉，大學ROTC時期也上過莒光日電視」、「馬祖當兵真的蠻好的，我在南竿退伍的，一次返台假可以排十多天出國，每年特休也併入返台假，不像本島常常被吃掉假」、「現在的待遇真的很不錯，以前當班長的時候，一個月領3萬3625元，因為不夠家裡用，所以還自願到金門去服役，再多領9500元，雖然辛苦，但那是一生難忘的回憶」、「朋友是職軍，都快到退休年資了，已經買了兩間新北的房子，當職軍的確能存錢」。

這篇也被轉發到臉書社團《靠北長官2025》，有人嗆聲原PO「過太爽！」其他網友則反酸，「她只是分享喜悅，這樣就過太爽？是眼紅是吧，還是你是軍中底層？為何要看人不爽」、「她並沒有寫說部隊裡的生活怎樣，如何知道過太爽？她講得是心靈跟成長層面的自由，這是個人的感受問題，雖然我看到的時候覺得不可置信，但跟過太爽是扯不上關係的」、「酸她不自由，其實最不自由的是你的心態吧，然後別人過得好壞，跟你KPI有關嗎？」「羨慕嗎？羨慕就簽進去啊」。而本尊也現身留言串回應，「謝謝各位學長姐，我沒事」。